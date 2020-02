“Fue una equivocación total”: Miguel Herrera se enfada con Jorge Sánchez tras su expulsión

El Piojo habló sobre el error del defensa americanista

En su partido 600 como director técnico en primera división, Miguel Herrera no pudo conseguir la victoria con el América y en conferencia de previa posterior al partido contra FC Juárez, El Piojo se mostró enojado y recalcó el error de Jorge Sánchez al hacerse expulsar a los 20 segundos de iniciado el encuentro.

“Una equivocación total de Jorge estaba empezando el partido y no hay necesidad de hacer ese tipo de entradas; ya paso, ahora trabajar para el siguiente partido”, declaró Herrera.

Pese a la derrota, el Piojo reconoció que el América no ofreció un mal encuentro, que su equipo se mató en la cancha pero el único reproche fue el error de Sánchez: “No puedo decir que el equipo está mal, Gio hace una jugada de crack y no define, Henry tiene una pelota para el gol, pero no puede; son circunstancias, no le puedo reprochar nada porque se mataron en la cancha para remontar, el único reproche es lo de Jorge, en el minuto uno no puede cometer algo así”.

– "Una equivocación total de Jorge"

– "El primer gol es off side"

– "A pesar de jugar con 10, metimos en su arco a Juárez"

– "Nos falta contundencia"

– "Van a llegar 4 jugadores importantes que acompletarán el plantel" Puras verdades de Miguel Herrera:pic.twitter.com/9BlvFJnS78 — tupadre (@___tupadre) February 2, 2020

Con esta derrota, el América inicia el Clausura 2020 con una victoria, un empate y una derrota, colocándose momentáneamente en el lugar 11 de la tabla general.