La nueva y peligrosa tendencia de las citas en línea, cuidado porque te puede pasar

Las personas encuentran cada vez más difícil dar con el amor en la vida real y las aplicaciones de citas no ayudan

El mundo de las citas en línea es complicado y a menudo se basa en las primeras impresiones, las conversaciones sutiles y los juegos mentales.

Para muchas personas, es demasiado esfuerzo para el resultado obtenido. El estrés de encontrar un candidato digno y luego iniciar una conversación interesante con alguien que puede resultar en un gran amor es tener demasiada fe y esperanza en algo que para muchos es simplemente un juego.

Hay mucha competencia y aunque todo parezca fluir y las pareja se conozca en persona, siempre hay peligro de que esa persona, que tan maravillosa parece, desaparezca sin ninguna explicación. Esto recibe el nombre de ghosting y es una práctica bien extendida. Resulta ser una forma brutal de decirle a alguien que no te gusta, pero ahora hay una nueva tendencia que ha tomado el relevo, y es incluso peor.

La nueva táctica se llama “abrumar” y se da cuando la persona con la que conectamos en la aplicación luego nos habla todo el tiempo de sus otras posibles parejas en un intento por parecer se sienten”abrumados” con tantas opciones de personas interesadas en ellos.

Es una táctica muy extraña, presumiblemente destinada a poner celosa a la otra persona. Pero las citas son ya bastante difíciles de por sí, así que no hay necesidad de añadir más competencia.

No hace falta decir que las personas que usan esta táctica probablemente no valen la pena. Las citas en línea tienen que ver con encontrar a la persona adecuada, no con competir por la atención de nadie si no fluye de forma natural.

Esperemos que esto de “abrumar” sea una tendencia que muera rápidamente. ¡Las citas no tienen por qué ser más difíciles de lo que ya son!