Mujer de 23 años se salva de cáncer terminal gracias a sus extensiones de cabello

Laura era muy joven cuando le diagnosticaron cáncer de seno, todo gracias a su pasión por las extensiones de cabello

Una mujer ha contado el momento en que se dio cuenta de que tenía cáncer de seno, fue gracias a sus extensiones de cabello.

Laura Larkin, de Livingston, en el Reino Unido, se estaba peinando el cabello cuando sintió un bulto duro en el seno derecho.

A la joven de 25 años le gusta usar extensiones y las llevaba usando por unos dos años, ya que agrega longitud y volumen a su peinado. Su melena lucía espectacular, con unas 18 pulgadas, que se peinaba con los dedos. Así fue cuando se dio cuenta de que algo no iba bien.

Cuando se pasó los dedos por el cabello después de ducharse, sintió un bulto e inmediatamente supo que algo andaba mal.

“El bulto estaba en un lugar extraño debajo de mi pecho, no es realmente un lugar donde lo hubiera sentido normalmente si no estuviera jugando con mi cabello. Mis extensiones de cabello en ese momento eran realmente preciosas y lo suficientemente largas como para llegar hasta mis senos. Acababa de salir de la ducha y me estaba pasando los dedos por el pelo cuando llegué a los extremos y pasé la mano por mi pecho. Sentí este bulto realmente duro que nunca antes había notado en la parte inferior de mi seno derecho”, contó Laura al Daily Star Sunday.

Laura tuvo suerte de haber encontrado el bulto, ya que fue a su médico de cabecera antes de que fuera demasiado tarde.

“Teniendo en cuenta que me inscribieron para una lumpectomía dentro de una semana después de que me diagnosticaron cáncer y que ya había progresado a la etapa tres, es aterrador pensar qué podría haberme sucedido si no lo hubiera encontrado cuando lo hice. Literalmente llamé a mi peluquero y le dije que mis extensiones de cabello me habían salvado la vida”.

Los médicos extirparon un bulto de 9 mm y esperaban que estuviera libre de cáncer, pero un año después le encontraron algunos bultos más.

“Estaba en shock total. Pensé que había vencido el cáncer, las mamografías volvían a estar claras. Sentí este bulto y mi corazón simplemente se detuvo. Sabía que el cáncer había vuelto “, recuerda.

Las pruebas genéticas revelaron que llevaba el gen BRCA2, comúnmente conocido como el gen del cáncer de mama.

Laura decidió hacerse una mastectomía el mes pasado.