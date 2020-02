Momentos antes de incinerar a su esposa nota algo extraño y comienza a gritar, ¡la mujer estaba viva!

En un primer momento, cuando avisó de que la mujer estaba viva, todos creyeron que el hombre alucinaba por el dolor de la pérdida.

Cuando una abuela de 70 años murió, toda la familia lloró su pérdida. Ella era una figura indispensable de la familia, alguien que siempre sabía qué decir y que ayudaba a los demás.

Cuando murió, su familia sintió la pérdida profundamente y se preparó para llevarla a la morgue donde la iban a incinerar. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de ser reducida a cenizas, su amado esposo notó algo que todos los demás habían pasado por alto: la abuela todavía respiraba.

Al pensar que estaba muerta, la abuela, Phinji Sopajorn, había sido llevada al templo local donde la mantuvieron en un ataúd frío durante tres días, de acuerdo a las creencias budistas. Incluso se le hizo un funeral y fue despedida en un ataúd abierto, informa AWM

Finalmente, cuando llegó el momento de la cremación, su esposo, Thawin Sopajorn, de 73 años, comenzó a lavarse la cara con un paño húmedo, que es parte de los ritos funerarios tradicionales. Estuvo lloroso durante el proceso, pero se resignó a lo inevitable: ella había fallecido y que tendría que vivir la vida que le restaba sin ella.

Sin embargo, todo cambió momentos antes de que fuera incinerada. Su esposo notó que ella estaba respirando. También notó que sus párpados se movían. Sin lugar a dudas, estaba viva, no estaba muerta como todos habían pensado.

Inmediatamente, Sopajorn pidió que alguien fuera a ayudar a su esposa. La amaba tanto que quería hacer todo lo que estuviera en su poder para resucitarla de la muerte. Los paramédicos llegaron y realizaron RCP a la anciana. No les llevó mucho tiempo declarar que ella realmente estaba viva.

Fue un milagro para el anciano descubrir que su esposa aún no había muerto.

Después de que los paramédicos la ayudaron a revivirla, la familia llevó a la Sra. Sopajorn a su casa y le dieron botellas de agua caliente para ayudar a calentar su cuerpo. Necesitaban que recuperara su temperatura corporal después de estar en el frío ataúd durante tres días.

Mirando hacia atrás durante los primeros días de su “muerte”, el Sr. Sopajorn se dio cuenta de que había visto algunas señales de que no estaba muerta. Su cuerpo no se había endurecido, por ejemplo. Sin embargo, estaba tan consumido por el dolor que no vio los signos obvios de que ella estaba viva.

Por suerte lo estaba y pudo disfrutar de la compañía de su amada esposa de nuevo.