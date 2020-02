¡Qué piernas! La Chiquibaby hizo arder Telemundo con toda su anatomía en un vestido celeste 

La sexy rubia de Un Nuevo Día se ha robado todas las miradas con su vestidito de cuero...

La Chiquibaby mostró que tiene muchas curvas que presumir en Un Nuevo Día. La sexy conductora de origen mexicano llegó al show matutino de Telemundo con un vestido celeste y de cuero.

El color de la prenda dejó en evidencia el bonito bronceado que goza la rubia de la casa y sus piernas con esta minifalda también han hecho que los ojos de sus fans se pasearán por letal anatomía.

La co conductora del famoso programa de la televisión hispana compartió la imagen en Instagram y junto a esta escribió: “Que nadie te quiera quitar la Alegría detrás de tu sonrisa 😃!!! #morrapower styled by @claudiafashions @unnuevodia #telemundo“, escribió la Chiquibaby junto a su look del día en el programa Un Nuevo Día.

Aquí la prueba de lo bien que se broncea la Chiquibaby y que además obtiene el color tomando al sol frente al mar.