Conoce los mejores sistemas de infoentretenimiento en autos

Si eres un adicto de la tecnología, con estos sistemas de infoentretenimiento tendras el control y diversión en tus manos

El sistema de infotainment o información y entretenimiento, son el punto central de un automóvil, a través de sus funciones puedes tener acceso a la información de tu auto como contar con las aplicaciones y música favorita en todo momento.

Si bien el infotainment hará tu viaje más ameno, mantener la vista en la carretera y las manos en el volante siempre debes ser la máxima prioridad en el camino, cosa que la mayoría de los sistemas actuales no permiten por completo.

De acuerdo con el portal Digital TrendsDigital Trends, estos son los sistemas de información y entretenimiento más representativos del mercado. Toma en cuenta que no todas las características de un sistema son compatibles con todos los autos, así que aseguarte de elegir tu auto con el sistema que sea de tu agrado.

. Audi MMI

El MMI de Audi cuenta con un controlador giratorio, que siempre es un plus, y un panel táctil que permite reconocer la escritura a mano en algunos modelos. Pero lo que realmente distingue a MMI es la pantalla “Virtual Cockpit”: sustituye el panel de instrumentos y muestra todo, desde un velocímetro digital hasta imágenes satelitales de Google Maps. Apple CarPlay y Android Auto están disponibles en la mayoría de los nuevos modelos de Audi.

. BMW iDrive

BMW fue uno de los primeros en lanzar un sistema integral de información y entretenimiento. Su sistema iDrive utiliza un controlador giratorio para ayudar al conductor a navegar por los distintos menús y submenús. La mayoría de los modelos de BMW ofrecen Apple CarPlay , y el fabricante de automóviles también está implementando CarPlay inalámbrico. Sin embargo, BMW se ha demorado en ofrecer Android Auto. Algunos modelos de BMW incluso ofrecen control de gestos, que te permite hacer cosas como ajustar el volumen de audio y contestar el teléfono con solo mover la mano.

. Chevrolet MyLink

La interfaz de MyLink es intuitiva, algo que la marca insignia de GM, Cadillac ha perseguido en sus sistemas CUE (abreviatura de Cadillac User Experience). Apple CarPlay y Android Auto están disponibles en todas las marcas, y prácticamente todos los vehículos GM vienen de serie con un punto de acceso WiFi incorporado que puede admitir hasta siete dispositivos. GM también comenzó recientemente a agregar compatibilidad con Amazon Alexa a sus vehículos. Los vehículos equipados con MyLink también pueden usar GM Marketplace, un servicio que te permite pedir comida y pagar la gasolina desde tu tablero.

. Chrysler Uconnect

Uconnect de Chrysler es uno de los mejores sistemas disponibles en vehículos que no son de lujo, aunque realmente necesitas adquirir la versión superior para obtener la mejor experiencia. Este equipo incluye una pantalla táctil de 8.4 pulgadas, aunque las camionetas Ram reciben una pantalla masiva de 12.0 pulgadas orientada horizontalmente. Uconnect ofrece gráficos fáciles de leer, contro de voz, una pantalla táctil receptiva y Apple CarPlay y Android Auto. Pero Chrysler también se destaca en la búsqueda de características específicas del modelo, como la aplicación “Performance Pages” en los Dodge muscle cars, o la capacidad de integrar un sistema de entretenimiento en el asiento trasero de la minivan Chrysler Pacifica .

. Ford Sync 3

En lo que respecta a información y entretenimiento, Ford se merece un premio y es que sus antiguos sistemas MyFord Touch eran legendariamente malos, pero esto lo ha corregido con el sistema actual Sync 3, que ha solucionado todos los errores. Cuenta con pantallas táctiles receptivas, menús intuitivos y un sistema de comando de voz que permite al usuario hablar de forma más natural. Ford soporta además Apple CarPlay y Android Auto, puntos de acceso Wi-Fi y Amazon Alexa en ciertos modelos. Sync 3 pronto será reemplazado por Sync 4, que añadirá versiones inalámbricas de CarPlay y Android Auto, así como actualizaciones de software OTA. Sync 4 debutará en la pantalla táctil desmedidamente grande del automóvil eléctrico Mustang Mach-E.

. Hyundai Blue Link

El sistema de información y entretenimiento de Hyundai no es el más sofisticado, pero hace bien su trabajo. BlueLink ofrece procesos rápidos, un diseño de menú sensible y una cantidad aceptable de controles analógicos de respaldo. Las pantallas táctiles más grandes disponibles ofrecen una buena resolución, aunque las más pequeñas que son un problema estándar en la mayoría de los Hyundais no impresionan tanto. Hyundai también tiene la reputación de ser uno de los primeros en adoptar nuevas tecnologías: fue uno de los primeros fabricantes de automóviles en soportar Apple CarPlay / Android Auto, compatibilidad con Amazon Alexa y una aplicación móvil que permite al conductor bloquear y desbloquear las puertas, o encender el motor. El Sonata 2020 lleva las cosas un poco más allá con una característica que permite que el automóvil salga de forma autónoma de los espacios de estacionamiento con unos pocos clics del llavero.

. KIA UVO

Al igual que la empresa matriz Hyundai, Kia adopta un enfoque lógico para el infotainment. El sistema UVO del fabricante de automóviles logra un buen equilibrio entre la pantalla táctil y los controles analógicos, lo que facilita el uso de los conductores de cualquier nivel de aptitud tecnológica. Apple CarPlay y Android Auto están disponibles, al igual que la compatibilidad con Amazon Alexa en ciertos modelos.

. TESLA

La configuración de infotainment en el Tesla Model S y Model X consiste en hacer aquello de “cuanto más grande, mejor”. Ambos autos cuentan con una pantalla táctil de 17 pulgadas para casi todas las funciones de control. Aunque no todas las funciones requieren una pantalla tan grande, es una demostración impresionante de tecnología. Con el Model 3, Tesla subió la apuesta al eliminar también el grupo de indicadores tradicional y usar una pantalla central para todo. Tesla también utiliza actualizaciones de software OTA para añadir nuevas funciones, incluyendo videojuegos.

**********

