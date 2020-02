¡Lo hace horrible! La penosa etapa de cantante de Gabriel Soto

El actor trató de incursionar en el mundo de la música con un monumental fracaso

Gabriel Soto es uno de los actores más apuestos de la pantalla chica, no por nada Irina Baeva y Geraldine Bazán tuvieron un gran conflicto por él. Sin embargo su etapa de Mr. World no lo ayudó en nada cuando quiso incursionar en la música. Y es que por muy guapo que se sea, cuando no se te da algo, se nota.

Ocurrió durante el mes de febrero de 2013, Soto acababa de lanzar su disco titulado Inevitable y para ello acudió al programa matutino Hoy en donde hizo una interpretación en vivo que hizo a más de una taparse los oídos.

“Esto lo estamos haciendo nada más para divertirnos”, aseguró Gabriel al programa. Desde su etapa en la agrupación Kairo en 1997 no se le había visto cantar otra vez, por lo que muchos pensaron que no lo haría tan mal. Esto hizo que la sorpresa fuera aún más grande.

La interpretación de la canción titulada “Todo me recuerda a ti” fue simplemente desastrosa. Era evidente que Soto no tuvo preparación vocal para el espectáculo en vivo. Sin embargo la horrible presentación en vivo no se alejaba mucho de la versión de estudio, la cual a pesar de tener arreglos, la voz seguía sin ser agradable.

En ese entonces Soto estaba grabando a la par la telenovela Libre para amarte del productor Emilio Larrosa y con esta presentación en vivo demostró que lo suyo definitivamente no era el canto. Afortunadamente presume de tener otro tipo de talentos.