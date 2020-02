¡Tri Sub-23 de lujo! Carlos Vela, Diego Lainez y Edson Álvarez podrían estar en Tokio 2020

Jaime Lozano se ilusiona con el proyecto de la Selección Mexicana Sub-23

El próximo 23 de marzo, la Selección Mexicana Sub-23, dirigida por Jaime Lozano, comenzará su participación en el Preolímpico de CONCACAF, torneo en el que buscará su boleto para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Previo a dicha cita, el Tri juvenil comenzó una concentración con futbolistas del medio local, sin embargo, ‘Jimmy’ Lozano aclaró que los jugadores que militan en el viejo continente serán considerados para la competición que se desarrollará en Guadalajara. “Empezamos la participación el 20 de marzo, que todavía no es Fecha FIFA, que empieza el 23. Están contemplados todos los que dan la edad, incluyéndolos a ellos que están en Europa. Son referentes, más Edson que Diego, que ha participado más en la Mayor. No me he acercado a los clubes para pedirlos, pero hay que esperar”, señaló el estratega.

Lozano puntualizó en el tema, dejando claro que tanto Diego Lainez como Edson Álvarez se ganaron rápido un lugar en el futbol mexicano, y su calidad generó que fueran buscados por clubes europeos. “Al final por algo están a una edad tan corta en equipos tan importantes en Europa. Me encantan los dos, desde que los vi jugar aquí supe que eran sobresalientes y esperemos poder contar con ellos en su momento. Me parece, cada uno en su puesto, gente sobresaliente no solo de esta categoría, sino a futuro para la Selección” dijo Lozano.

“Espero con Laínez y Edson Álvarez, me encantan pero tienen posiblidad de ir a la selección mayor”

Jaime Lozano@AgenciaJRF pic.twitter.com/8dhUxzvO4s — Gabriel Mendoza (@Gabrieloco1) February 5, 2020

El mismo entrenador habló sobre la hipotética clasificación del Tri a Juegos Olímpicos y lo que representaría que un futbolista como Carlos Vela se convirtiera en uno de los tres refuerzos. “Feliz con lo de Vela, es de lo mejor que ha dado el futbol nacional en los últimos años y Vela no acostumbra a postularse a una Selección, que emoción que un jugador como él tenga esa ilusión. Le ha sentado bien lo que le ha pasado en la vida; en su momento, cuando pudo estar, no estuvo, y quisiera complementar su carrera con los Juegos Olímpicos, eso me emociona muchísimo”, concluyó el técnico mexicano.

Todos los mexicanos nos ilusionamos 🤩 Jaime Lozano, DT del TRI que peleará por un boleto a los Juegos Olímpicos, habló de la ilusión que le genera que Carlos Vela se haya postulado para reforzar al equipo en Tokio 2020. pic.twitter.com/l4MyapOQ7J — MedioTiempo (@mediotiempo) February 5, 2020

La idea de Jaime Lozano es contar con lo mejor disponible para el Preolímpico de CONCACAF, y sabe que de lograr el boleto a Tokio 2020, Lainez, Edson y Vela serían elementos muy importantes para el Tricolor.