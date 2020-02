Así comprobó Jennifer López que las caderas de Shakira no mienten

La imagen de la manita de JLo no tiene precio, sobre todo por la carita que pone la novia de Gerard Piqué ante su tacto...

Química o no química parece que a Jennifer López le quedó claro que las caderas de Shakira no mienten, y aunque en curvas la diva del Bronx le saque ventaja a la colombiana, ésta no tiene nada que envidiarle.

Pero JLo comprobó las caderas de Shak, no solo viendo cómo estas se sacudían arriba del escenario del Super Bowl, JLo también las palpó cuando ambas terminaron exhaustas pero sonrientes ante la misión cumplida en el show del medio tiempo de la NFL.

Los fans de Shakira aseguran que nadie se resiste a las caderas de la colombiana. “@jlo comprando si las caderas no mienten 🤪😍👑 amo la cara de @shakira que ternura 😍😍😍 (nadie se resiste a esas caderas) #shakira #jlo“.

Desde que Shakira lanzó al mercado de la música su éxito “My Hips Don’t Lie” son muchos los que usan el título de la canción para confirmar el talento que tiene la colombiana para la danza. Ella misma ha hecho uso de esta expresión antes, sobre todo cuando fue coach en el famoso programa The Voice en Estados Unidos.

Las caderas de Shakira y su baile del vientre siguen siendo del gusto del público a nivel mundial, pero su popularidad han aumentado después de su espectáculos en el medio tiempo de la final deportiva de la NFL.

Desde que salió el superbowl no dejó de escuchad música de la shakira 😦 pic.twitter.com/UgbftsIPZr — Osvaldo Pérez (@osvaldoperez06) February 6, 2020

Aquí el show completo en donde se puede ver que Shakira es tan diestra en el baile, como la mismísima Jennifer López, sobre todo con su candente champeta.