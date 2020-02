¡Cero y van tres! Neymar faltó por tercer año consecutivo al partido después de su cumpleaños

La ausencia del delantero con el PSG tras su fiesta ya es una tradición

Neymar no estuvo en el partido que el París Saint Germain disputó a media semana contra el Nantes, el cual se jugó dos días después de su mega festejo de cumpleaños y con esta, ya es la tercera vez en tres años que no disputa el partido siguiente a su fiesta.

La versión oficial es que el astro brasileño no pudo participar por una lesión “condrocostal”, pero curiosamente, siempre que es la fecha cercana a su cumpleaños se ausenta de los duelos.

🇧🇷 Neymar, que celebró su cumpleaños el pasado domingo, está desconvocado para el partido de hoy ante el Nantes por la carga de partidos. 🗣️Tuchel: "Tengo la impresión de que no estamos focalizados al 100% en ser profesionales”. pic.twitter.com/RAMjgypjz7 — Sphera Sports (@SpheraSports) February 4, 2020

Esta costumbre data del 2018, año en el que llegó al futbol francés, cuando dio una fiesta 72 horas antes de medirse al Sochaux, de segunda división, en los cuartos de final de la Copa de Francia. En aquella ocasión, el DT, Unai Emery, quien estuvo en la celebración, tomó la decisión de no convocarlo, reconociendo que el festejo “había sido importante para todo el equipo”, aunque otros elementos como Cavani, Mbappé, Pastore, Di María y Verratti también estuvieron con el brasileño, pero ellos sí se presentaron a jugar. Neymar volvió a la cancha cuatro días después.

En el 2019, su cumpleaños llegó mientras se recuperaba de una lesión que lo apartó 3 meses del campo. Eso no le impidió celebrar con todos sus compañeros y su entrenador en curso, Thomas Tuchel. El festejo fue máximo y Ney terminó bailando en su silla de ruedas.

Para este 2020 las cosas no cambiaron para el brasileño, quien tuvo su festejo pese a la lesión en las costillas, pero sí para el DT Tuchel, quien no asistió esta vez e, incluso, lanzó una dura crítica: “No me parece la mejor preparación a 48 horas de jugar un partido”.

Neymar queda FUERA “por lesión”, de la convocatoria del PSG para el partido contra el Nantes 🤔🤔🤔 Es febrero, su cumpleaños y luego el de su hermana… pic.twitter.com/U7SLXKrO1G — Juego Balón (@sirjuegobalon) February 3, 2020

Sin embargo, esta no es la única fecha del año en la que Neymar se ausenta con su equipo, también lo ha hecho cada año, desde el 2015, el 11 de marzo, en el cumpleaños de su hermana Rafaella, los dos primeros años lo hizo porque estuvo sancionado y los últimos tres por lesión. ¿Se ausentará de nuevo? Por lo pronto ya cumplió con la costumbre de no jugar tras su cumpleaños.