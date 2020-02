¿Cuál cepillo de dientes deberías usar, uno eléctrico o uno manual?

Si hay un punto en el que todos los profesionales dentales están de acuerdo, es este: Cepillarse los dientes durante 2 minutos, 2 veces al día, es el paso más efectivo que puedes dar para la salud bucal.

Esto ayuda a deshacerse de las bacterias que causan la placa dental, una película pegajosa y con gérmenes que se adhiere a los dientes. Cuando la placa se acumula, puede causar caries y enfermedades de las encías.

Pero desde la aparición del cepillo eléctrico (un dispositivo que funciona con baterías y cuyas cerdas vibran o rotan rápidamente) en la década de 1960, ha habido un debate sobre si los cepillos eléctricos o manuales hacen un mejor trabajo en la limpieza de los dientes. Y si un tipo de cepillo es más seguro que otro para tus dientes y encías.

A pesar del exceso de anuncios de aparatos eléctricos o con motor, los cepillos manuales siguen siendo, con mucho, los más comunes. Según un informe reciente de Mintel, una empresa de análisis de marketing de consumidores, solo el 36% de los adultos dice que usa un cepillo de dientes eléctrico.

Pero los cepillos eléctricos se vuelven más populares a medida que aumentan la edad y los ingresos de las personas. Según Mintel, casi la mitad de las personas mayores de 55 años con ingresos anuales de $75,000 o superiores prefieren los cepillos eléctricos a los manuales.

Hay, por supuesto, diferencias de costos. Puedes comprar un cepillo de dientes manual por menos de un dólar, y los modelos básicos que funcionan con baterías reemplazables pueden obtenerse por menos de $10. Los que tienen baterías recargables (para los cuales una sola carga dura desde unos pocos días hasta varias semanas) empiezan desde $20. Pero puedes gastar más de $250 en cepillos de dientes “inteligentes” de alta calidad que se sincronizan con una aplicación en tu teléfono y ofrecen recomendaciones para mejorar tu técnica de cepillado.

¿Cuál cepillo de dientes deberías elegir? Los expertos en odontología señalan que cada uno tiene sus pros y sus contras, y que las preferencias personales y los factores como tu edad y tu salud general pueden desempeñar un papel importante en el tipo de cepillo de dientes más adecuado para ti.

.A continuación te decimos lo que debes saber sobre los cepillos y cómo decidir qué es lo correcto para mantener tus dientes blancos, fuertes, limpios y sin caries.

¿Los cepillos eléctricos limpian mejor?

Uno de los análisis más completos sobre el tema (una revisión de estudios realizada en 2014 por la empresa independiente Cochrane Collaboration) dio a los cepillos eléctricos un ligero margen superior para la limpieza de la placa dental.

Los investigadores analizaron 56 ensayos clínicos sobre el cepillado de dientes sin supervisión en más de 5,000 adultos y niños, y encontraron que los sujetos del estudio que usaron un cepillo de dientes motorizado mostraron una reducción de 11% en la placa dental entre 1 y 3 meses, y una reducción de 21% después de 3 meses o más, en comparación con los que usaron cepillos manuales.

También encontraron que los usuarios de cepillos eléctricos tenían una reducción de 6% en la gingivitis (enfermedad de las encías) entre 1 y 3 meses y una reducción de 11% después de 3 meses o más.

Además, los investigadores encontraron que los cepillos de motor oscilante (que tienen pequeñas cabezas redondas que giran rápidamente en una dirección y luego en la otra) eran ligeramente mejores para reducir la placa dental que los cepillos de potencia sónica (que tienen cabezas ovales que se mueven o vibran rápidamente de un lado a otro). Pero los autores del estudio señalan que se necesita más investigación para confirmar ese hallazgo.

Un estudio alemán, publicado en 2019 en la revista Clinical Periodontology, también encontró que los cepillos eléctricos eran más efectivos para la salud de las encías. Los investigadores de la Universidad de Medicina de Greifswald, que dieron seguimiento a 2,819 adultos durante 11 años, determinaron que el uso de un cepillo dental motorizado reducía el avance de la enfermedad periodontal. Además, los usuarios de cepillos eléctricos tenían en general encías más sanas y retuvieron 19% más dientes durante el periodo de estudio que los que usaban cepillos manuales.

“Se puede cepillar muy eficazmente con un cepillo de dientes manual”, señala Matt Messina, asesor de consumidores de la Asociación Dental Americana (ADA). “Si se hace un buen chequeo y el dentista confía en que se está haciendo un trabajo minucioso, no es necesario cambiar de un cepillo manual [a uno eléctrico]”.

¿Pueden los cepillos eléctricos dañar tus dientes?

Los cepillos eléctricos pueden ser muy potentes, lo que explica por qué pueden hacer un trabajo tan minucioso en la placa dental. Pero demasiada potencia también puede ser potencialmente problemática.

Un estudio de 2017, publicado en la revista PLOS One, encontró que los cepillos eléctricos eran más propensos que los manuales a desgastar la dentina (el tejido directamente debajo del esmalte del diente, que puede quedar expuesto cuando el esmalte se desgasta o las encías retroceden). Las abrasiones de la dentina aumentan la sensibilidad dental y pueden aumentar los riesgos de caries.

Para el estudio, los investigadores tomaron muestras de dentina de los dientes y luego usaron una máquina que simuló los efectos de 8 años y medio de cepillado. Encontraron que los cepillos de dientes sónicos causaban la mayor abrasión de la dentina, seguidos de los oscilantes, y que los cepillos manuales, sobre todo los de cerdas onduladas, eran los que menos abrasión causaban.

Otro estudio simulado de cepillado, publicado en 2013 en la revista Clinical Oral Investigations, tuvo resultados algo diferentes. Encontró que los cepillos manuales y eléctricos tenían efectos similares sobre el esmalte intacto, pero que sobre el esmalte desgastado, el cepillado manual desgastaba más la dentina.

Pero hay una advertencia importante: En este estudio, la simulación de cepillado manual usó mucha más fuerza que la simulación del cepillo eléctrico. Y los expertos señalan que cepillarse con demasiada fuerza con cualquier tipo de cepillo podría aumentar la probabilidad de recesión de las encías y de daño del esmalte dental.

De hecho, un toque suave con un cepillo de cerdas suaves, ya sea manual o eléctrico, es la opción más segura. “No se necesita mucha fuerza para cepillar las bacterias y las partículas de comida”, dice la doctora Vera W. L. Tang, profesora clínica adjunta, vicepresidenta y directora pre-doctoral de la Facultad de Odontología de la Universidad de Nueva York, en el departamento de periodoncia y odontología de implantes.

Y eso puede ser especialmente importante para tener en cuenta con los cepillos eléctricos. “Cuando te cepillas con un cepillo de dientes eléctrico, realmente no tienes que hacer nada porque la cabeza giratoria o vibratoria hace el trabajo por ti”, dice Tang.

¿Qué hay en el cepillo?

Cuando elijas un cepillo de dientes, considera primero lo básico. Tanto los cepillos de dientes eléctricos como los manuales vienen en una variedad de tamaños de cabezal y configuraciones de cerdas, incluyendo cerdas agrupadas, anguladas u onduladas de varias maneras. “Algunos estudios han demostrado que las cerdas cónicas o angulares son ligeramente más efectivas para reducir la placa dental que los cepillos planos”, dice Tang.

Tanto si optas por un cepillo de dientes manual como por uno eléctrico, elige uno con cerdas suaves. “Las cerdas que son demasiado duras son más propensas a causar daño a las encías y al esmalte”, dice Tang.

Cuando tengas dudas, Messina sugiere revisar si un cepillo de dientes ha ganado el sello de aceptación de la ADA. “Eso indica que ha sido probado independientemente, y que remueve de manera segura y efectiva la placa dental y reduce la gingivitis”, dice.

Si estás pensando en un cepillo eléctrico, una característica que puedes considerar es un temporizador de 2 minutos. Según la ADA, la mayoría de las personas se cepillan durante un promedio de solo unos 45 segundos, por lo que esto puede animarte a cepillarte durante más tiempo (algunos cepillos manuales también tienen esta característica o se enciende una luz después de 2 minutos de uso). Algunos modelos eléctricos tienen temporizadores de cuadrante que suenan cada 30 segundos para recordarte que debes pasar a otra zona de la boca.

Un cepillo motorizado con un sensor de presión puede ser beneficioso para las personas que tienden a cepillarse de forma demasiado agresiva. “Algunos modelos perciben si estás presionando demasiado y responden deteniendo el movimiento de las cerdas hasta que aligeras tu tacto”, dice Tang.

Los dispositivos de potencia también pueden producir mejores resultados para ciertos grupos, dicen los expertos. Por ejemplo, los adultos mayores, especialmente aquellos con artritis, podrían no tener la destreza para maniobrar un cepillo manual de manera efectiva, dice Tang. “Los cepillos eléctricos no solo hacen mucho del trabajo por ti, sino que los mangos más grandes son más fáciles de sostener”.

Los jóvenes pueden beneficiarse de ellos por las mismas razones. Además, algunos cepillos eléctricos hechos específicamente para niños tocan música o se conectan a aplicaciones con temporizador para fomentar sesiones de cepillado más largas, aunque no se ha estudiado si esto realmente inspira a los niños a cepillarse los 2 minutos recomendados. (La ADA y la Academia Americana de Odontología Pediátrica recomiendan que los padres supervisen el cepillado de los niños hasta que tengan unos 7 u 8 años y dicen que los niños que pueden atarse los zapatos de forma rutinaria también pueden cepillarse los dientes, con un cepillo manual o uno eléctrico).

Los cepillos eléctricos también pueden ser una ayuda para cualquiera que tenga aparatos de ortodoncia. “Es mucho más fácil cepillar alrededor de los frenos (brackets) y alambres que con un cepillo manual”, dice Messina. Algunos productos eléctricos incluso tienen cabezas diseñadas específicamente para limpiar a fondo alrededor y entre los frenos.

Utiliza la mejor técnica de cepillado

Ya sea que elijas un cepillo básico o uno con todos los aditamentos, la forma en que te cepillas los dientes es clave. “La técnica correcta puede utilizarse con un cepillo de dientes eléctrico o manual”, dice Paulo Camargo, presidente de periodoncia de la Facultad de Odontología de la UCLA. “La gente que hace un buen trabajo puede hacer un buen trabajo con cualquiera de los dos cepillos”.

Para sacar el máximo provecho de cada sesión de cepillado de dientes:

Sostén el cepillo en el ángulo apropiado. “El mayor error que comete la mayoría de la gente es sostener el cepillo a 90 grados, lo que limpia los dientes pero no las encías”, dice Camargo. “Las bacterias crecen en el espacio entre los dientes y las encías, y para interrumpirlo, hay que usar las cerdas en un ángulo de 45 grados y llevarlas por debajo de la línea de las encías”.

Cepilla dos dientes a la vez. Trabaja metódicamente alrededor de tu boca, enfocando tu atención en dos dientes a la vez, sugiere Tang. “Si estás usando un cepillo eléctrico, solo ponlo en esos dos dientes y déjalo hacer su trabajo, luego pasa a los dos siguientes dientes”.

Sé minucioso en el cepillado. “Independientemente del tipo de cepillo que uses, debes asegurarte de que las cerdas toquen cada superficie de cada diente”, dice Messina. Limpia el frente y la parte posterior de todos tus dientes, la parte superior e inferior, incluyendo los bordes filosos. También debes colocar el cepillo detrás de tus muelas posteriores. Como una buena medida, usa tu cepillo para pasar sobre la superficie de tu lengua, para reducir las bacterias y prevenir el mal aliento.

Usa el toque correcto. “Hay una línea muy fina entre hacer un buen trabajo y exagerar”, dice Camargo. Si te preocupa que te estés cepillando demasiado fuerte, intenta este truco: En lugar de agarrar el cepillo en tu puño, sostenlo solo con la punta de los dedos. “No te permite ejercer tanta presión sobre las encías”, dice Tang. Y conoce los signos de un cepillado demasiado agresivo: Sensibilidad dental, encías sangrantes o irritadas, en retroceso y cerdas de cepillo separadas.

Reemplaza tu cepillo regularmente. Necesitarás estrenar un nuevo cepillo de dientes, o un nuevo cabezal de cepillo para un cepillo de dientes eléctrico, cada 3 o 4 meses. Si notas que las cerdas están deshilachadas o abiertas, definitivamente es el momento de usar uno nuevo. “Las cerdas separadas ya no pueden pasar por debajo de la línea de la encía”, dice Camargo.

Por último, considera esto: Los cepillos de dientes de plástico crean mucha basura del tipo que no se descompone fácilmente. Con los modelos eléctricos, normalmente se tira un poco menos de plástico porque solo se sustituye el cabezal del cepillo con regularidad. Sin embargo, algunos fabricantes ahora ofrecen cepillos de dientes manuales con cabezales reemplazables. Y algunas compañías fabrican cepillos manuales de bambú reciclable, plástico para compostaje o celulosa (plástico generado a partir de la madera), aunque no necesariamente.

