Durango, la verdadera meca del cine de la que nadie habla

Durango y la historia del cine tienen una estrecha relación; más de 400 proyectos se han realizado en locaciones de esta región mexicana

Durango es uno de los estados más extensos de México. Se encuentra en la región del noroeste y cuenta con una población de alrededor de 1 millón 700 mil habitantes. Su clima y espectaculares paisajes rocosos con ríos, cascadas y boscosas cañadas atraen a miles de turistas cada año, quienes acuden en busca de aventuras.

Algo especial de este estado es que se ha posicionado como un destino recurrente para la realización cinematográfica. Tiene un historial de más de 400 proyectos que se han filmado en esta región, incluyendo, entre sus participantes, a figuras de renombre internacional y también del cine mexicano. De hecho, la famosa actriz Dolores del Río era oriunda de Durango.

Celebridades del mundo del cine como John Wayne, Milla Jovovich, Willem Dafoe, Salma Hayek, Christopher Reeve y Chuck Norris han pisado esta tierra. Por otra parte, producciones como The Good, the Bad and the Ugly, No Country for Old Man, Narnia, Star Wars Episodio IV, El Señor de los Anillos o La máscara del Zorro se han filmado en locaciones duranguenses, que favorecen los rodajes con una amplia extensión de paisaje natural y escenarios precisos.

Además de las locaciones que ofrece este estado, también destacan las salas dedicadas a la exhibición cinematográfica como el Museo Cine Rafael Trujillo y el Museo Temático del Cine. Al igual que la Villa del Oeste, atracción turística que cuenta con una ambientación de película de vaqueros. Ésta última te hace sentir en un auténtico western.

Ahora que conoces las maravillas que ofrece Durango, ¿Te atreves a dirigir tu propia historia?

