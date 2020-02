“Estaría encantado de volver a la Selección”: Giovani dos Santos sueña con regresar al Tri

El inicio del año futbolístico de Giovani dos Santos ha sorprendido a propios y extraños, en los cuatro partidos que lleva con América ha entregado buenas actuaciones e incluso fue nombrado jugador del partido ante Tigres. Pero eso no es suficiente para el mediocampista ofensivo, pues su deseo es volver a ser elegido para la Selección Nacional de México.

En entrevista para TUDN, Gio declaró que sueña con vestir la playera tricolor, pero para lograrlo, primero quiere dar su mejor versión con el América: “Mientras uno esté en activo el sueño de ir a la selección todo futbolista lo tiene y ahora, como dices, consolidarme en el club, sumar minutos, mejorar nivel, encontrar la mejor versión y si en un futuro las cosas siguen así, estaría encantado de regresar a la selección”.

Dos Santos también habló de las consecuencias de la dura entrada de Antonio Briseño del Guadalajara en el último clásico nacional: “Fue una lesión bastante complicada en un momento en que yo sentía que iba agarrando mi nivel. Me quedaron secuelas, siento un poco adormecida la parte que está debajo de la lesión, no noto esa parte, pero es normal por el daño y los nervios que tocó, pero de ahí en fuera me siento bien, me siento fuerte. Estoy haciendo una gran rehabilitación con todo el cuerpo médico del América y me siento muy bien”.