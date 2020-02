Marjorie de Sousa se pone de espalda y presume la tanguita en este atrevido TBT

View this post on Instagram

Aquí mi #Tbt de esos lugares que te marcan de una manera hermosa, de esos que vale la pena recordar 🥰🥰 en familia, en la naturaleza, con amigos que amo. Pero dándoles mi mejor cara. 😆 jajajajaja pa’ti si, tu 😁😆 que te encanta criticar. Jajajaja les mando besos 😘 y bendiciones. 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 ahhhh y me encantaaaa mi foto. #marjoriedesousa #lavidaesunhermosoregalo #mamoatriunfa #sol #brillandofuerte #selesquierebonito #muakatas ❤️🥰🥰🥰🥰🥰🤷🏼‍♀️🥴😆😆😆😆😆 fotógrafa oficial @tibyrivas P.D siiiii tengo los pies llenos de tierra, estoy en la playa y ME ENCANTA ESTAR SIN ZAPATOS. 😋🤷🏼‍♀️