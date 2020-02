¡Monterrey sigue sin ganar en el Clausura 2020! Necaxa empató el juego en el último minuto

El campeón no levanta y no se ve para cuando amarren puntos en la Liga MX

El campeón sigue sufriendo en el Clausura 2020, Rayados no logra levantar en 5 jornadas y ya es vergonzoso para la afición albiazul; no pudieron con él Necaxa.

¡RESCATÓ EL PUNTO! Rodrigo Noya apareció en el tiempo de compensación y de pierna derecha mandó guardar la pelota para emparejar el encuentro y dividir puntos ante Rayados en propia casa.#JugadorDelPartido ⚽ #LigaBBVAMX pic.twitter.com/FtIHXFRDX8 — LIGA BBVA MX (@LigaBBVAMX) February 6, 2020

Necaxa empató el juego en el último minuto, Rodrigo Noya le arrebató la oportunidad al Monterrey de celebrar su primera victoria del Clausura 2020 y de paso los dejó en el penúltimo peldaño de la general.

¿Campeonitis? 🤔 Los Rayados de Monterrey siguen sin ganar en el Clausura 2020, solo suman dos unidades y se encuentran en la parte baja de la Tabla General a pesar de que apenas en diciembre se coronaron como el mejor equipo del Futbol Mexicano. 🤦‍♂️ 📸Mexsport pic.twitter.com/dyXh038bBd — MedioTiempo (@mediotiempo) February 6, 2020

‘Turco’ Mohamed ya salió a dar una idea de que es lo que sucede con el club regiomontano. “Estamos bien físicamente, pero tampoco tenemos tiempo para trabajar, lo apretado del calendario y el no haber tenido descanso nos juega en contra para encontrar el ritmo de trabajo. No tenemos tiempo. Está todo muy apretado, no ponemos excusas, seguimos jugando igual, pero no tenemos ninguna semana para hacer un ajuste”, apuntó en conferencia de prensa.