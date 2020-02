¡Quiere la herencia de Jorge Vergara! Angélica Fuentes volvió a México y busca justicia para sus hijas

View this post on Instagram

Otra vuelta al sol en donde mi vida es un constante reír pero en donde también he llorado; sin embargo sobre todo he sabido VIVIR cada momento con la pasión como si fuera el último y con la sabiduría como si fuera eterno. Tampoco olvido que me han llegado días de impotencia y rabia donde he llorado y he aprendido que solo soltando el pasado y dejando atrás lo que me ha lastimado me ha dado el conectar más profundamente con mi amor y así encontrar la tranquilidad que me ha llevado a esta felicidad que hoy siento. Feliz cumpleaños a mi! Bien por esta vida que he llevado, orgullosa de la mujer en la que me he convertido. 🥳🥳❤️