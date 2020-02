Abandona la escuela porque le exigen cortarse el cabello que dejaba crecer para su hermana enferma

La pérdida de cabello puede resultar traumática para pacientes afectados por graves enfermedades

Un adolescente se encuentra dividido entre las normas, las regulaciones escolares y el deseo de crecer su cabello para donar a su hermana.

Esta es la difícil decisión que Newt, de 16 años, tuvo que tomar después de que los funcionarios escolares le pidieran que se cortara el cabello.

Su hermana, Maggie Johnson, de 11 años, es como cualquier otra niña de quinto grado. Le encanta la escuela y los deportes, pero pasado octubre de 2019 encontró un gran obstáculo en su vida. Le diagnosticaron la enfermedad de Wegener, una enfermedad autoinmune que afecta a sus riñones.

“Me dan náuseas y vomito, me duele mucho la cabeza. Tengo que recibir quimioterapia, diálisis”, contó Maggie a Fox17.

Por eso, con todos los tratamientos que está recibiendo, es probable que pierda su bonito cabello largo, rizado y pelirrojo.

Fue entonces cuando Newt, su hermano y mejor amigo, decidió hacer algo para, en la medida de lo posible, intentar evitarlo.

“Mi hermano se está dejando crecer el pelo en caso de que necesite una peluca”, explicó Maggie.

La idea surgió después de un pequeño cumplido de Maggie diciendo que le gustaba el cabello de su hermano. Están tan unidos que él sintió que donarlo era la mejor forma de ayudar.

Como padre, Alan Johnson admite que la decisión de su hijo no le sorprendió y está orgulloso de ver que piensa en su hermana y defiende lo que cree.

Newt comenzó a crecer su cabello, sabiendo que necesitaba que midiera entre ocho y 14 pulgadas antes de donarlo.

Sin embargo, el código de su escuela no lo permite. Fue el propio director el que se le acercó y le advirtió que si el siguiente lunes no se había cortado el cabello, no le dejarían ingresar en la escuela.

Phillip Zwicke, el Director de Operaciones de la escuela informó de que la política de longitud del cabello para los niños dice que no puede llegar a los hombros, estar por encima de las orejas.

Pero Newt lo tenía claro, si tenía que cortarse el cabello para ir a la escuela, entonces no iría.

“Realmente me estresó porque me preocupaba mi hermana”, contó Newt.

Así que el joven decidió hablar con sus padres y estudiar desde casa a partir de ese momento, para evitar agravar la situación.

“Escucha a tus hijos, si realmente creen en algo, incluso si va en contra de las reglas, a veces solo tienes que cavar profundamente para ver si realmente vale la pena o no lo que hacen”, dijo el padre al menciondo medio.

La madre de Newt se reunió con funcionarios de Poth ISD sobre la política de la escuela y, aun siendo conscientes de la enfermedad y la situación de la hermana, declararon que no cederían.

Newt todavía se está dejando crecer el pelo para su hermana, pero dijo que su lucha no se detendrá allí. Planea ayudar a otros niños que también sufren pérdida de cabello por motivo de enfermedad