La crisis del Barcelona pega en todos lados: ¿Por qué no funciona el equipo ni dentro ni fuera de la cancha?

Ha sido un inicio de año de auténtica pesadilla para el equipo azulgrana

El Barcelona no funciona. Con Messi o sin Messi el equipo ya no resuelve favorablemente los partidos, hay un desentendimiento absoluto en el terreno de juego y, pese a tener una de las mejores plantillas del mundo entero, no parece que este año pueda cerrar bien como están las cosas.

La salida de Ernesto Valverde del equipo azulgrana ha levantado demasiada polémica y al única verdad es que el equipo no está mejor que con el ’Txinguirri’, de hecho, las cosas están bastante peor. Al equipo le ha costado enormidades adaptarse al estilo de juego de Quique Setién y ya se pagó caro el precio perdiendo el liderato en la liga y siendo eliminado en la copa.

El sistema de ‘posesión’ que Setién quiere implantar en el equipo, es prácticamente el mismo que utilizaba Guardiola hace 10 años, se han hecho documentales sobre ese estilo de juego y básicamente ya no sorprende a nadie en este mundo. Hace tiempo que los partidos se dejaron de ganar solo con posesión del balón, estadística que el Barça ha dominado a través de su historia.

Los jugadores no están a gusto y eso es evidente, el caso más palpable es el de Frenkie De Jong, que pasó de ser el mejor centrocampista de Europa a verse perdido, desesperado e incluso tratando de engañar a los árbitros, algo nunca visto en el holandés.

No hay un solo jugador que esté mostrando su mejor versión en el equipo. Antes de la llegada de Setién, era Arturo Vidal, el día de hoy no hay un solo elemento que se vea por encima de su rendimiento regular y eso es verdaderamente preocupante cuando en tu equipo juega un tal Leo Messi.

El distanciamiento de los jugadores con la directiva ya están afectando el rendimiento del equipo en cancha y eso es algo que debería quitar el sueño a directivos, cuerpo técnico y jugadores.