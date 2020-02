Latino busca un asiento en la Asamblea estatal para representar al Sur de LA

Efrén Martínez en la contienda de marzo por el Distrito 59

A pocas semanas de las elecciones primarias, un latino apuesta por un asiento en la Asamblea estatal para representar al Sur de los Ángeles.

Efrén Martínez, de 39 años de edad y quien nació y creció en dicha área, fue el primero de su familia en asistir a la universidad, sirvió en los Marines por 10 años y luego convirtió en empresario local.

No obstante, dice que ya es tiempo de ayudar a que su comunidad avance hacia un futuro mejor.

Por ello, hoy busca ser asambleísta por el Distrito 59, que ocupa áreas como Huntington Park y Walnut Park.

El mexicano-americano dijo en entrevista con La Opinión que su experiencia laboral, militar, cultural y educacional lo pueden llevar a la Asamblea a representar a un distrito donde más del 75% de su población es latina.

Sin embargo, dice que espera ganar el voto no solo de los latinos si no también de la comunidad afroamericana que compone cerca del 16% de la población. La demografía también tiene un 2% de anglosajones y 2% de asiáticos.

“Mi motivación para correr es mi deseo de hacer cambios [positivos] para la comunidad”, dijo Martínez, quien recordó que cuando creció en el área de Florence y Central, al Sur de Los Ángeles, no había muchos recursos para los niños y jóvenes.

En cifras

El Distrito 59 ha sido conocido por tener comunidades históricamente descuidadas y desfavorecidas, con innumerables vecindarios pobres. Se estima que el ingreso per cápita es de $14,000 y el ingreso medio anual de $36,000.

Pese a que la población ha cambiado y pasó a ser de mayoría afroamericana a latina, los problemas para este distrito permanecen iguales, indicó el candidato Martínez.

Agregó que se estima que el distrito cuenta con poco más del 31% de personas viviendo bajo la línea de pobreza.

Y que además, existe un gran número de desempleos en comparación con el resto del condado, escaso acceso a parques y espacios abiertos, falta de opciones de vivienda asequible y calles saturadas de desamparados.

“Ahora que estoy mejor [económicamente] me doy cuenta de cuánto me faltó cuando estaba creciendo”, indicó Martínez. “Tengo una hija de 5 años y no quiero que crezca sin recursos”.

Mencionó que la educación es otra prioridad para su comunidad y es por eso que trabaja mano a mano con escuelas y maestros para repartir juguetes, pavos, útiles escolares y becas a estudiantes de bajos recursos.

Martínez dijo que, de ser elegido como asambleísta, sus principales enfoques serán vivienda, salud, educación y empleos para la comunidad. También asegura que un salario de $15 la hora ya no es suficiente, porque los precios de alquiler continuarán subiendo y los trabajos son escasos en ese distrito.

“Queremos asegurarnos de incluir a nuestra gente para los proyectos de nuestras comunidades”, dijo Martínez, refiriéndose, por ejemplo, a los planes de construcción que suelen ser bien remunerados.

“Actualmente alguien más está haciendo el trabajo y al ofrecérselo a un [residente] local también da la oportunidad de que tenga orgullo de su comunidad”.

Elección difícil pero no imposible

Martínez reconoció que no cuenta con el apoyo de las grandes entidades que suelen apoyar a los candidatos.

Y aunque dice tener buena relación con el Partido Demócrata, este ha optado por apoyar a Reggie Jones-Sawyer.

Esto, debido A que usualmente la regla es que el Partido apoya al candidato que está actualmente en el cargo.

No obstante, asegura que se ha ganado el apoyo de las comunidades lo cual lo ha motivado a seguir adelante. A nivel local, tienel respaldo de varios miembros del ayuntamiento de Huntington Park y Vernon.

“El apoyo se siente. En mi oficina de campaña los fines de semana puedes ver de 35 a 50 voluntarios tocando puertas y haciendo llamadas”, dijo Martínez. “Muchos son estudiantes y llegan con sus padres”.

Indicó que de ser elegido, será el asambleísta de todos y no solo de un grupo étnico.

“Ya hemos escuchado a personas que quieren hacer [esta carrera] algo de latinos contra afroamericanos pero no se trata de eso”, indicó el candidato.

Desde que el asambleísta Reggie Jones Sawyer fue electo en 2012 no ha aparecido algún contendiente lo suficientemente fuerte como para derrotarlo.

Martínez aseguró que no ha obtenido ningún dólar de Sacramento y que de los más de 450,000 dólares recaudados, cerca de 260,000 dólares fueron de su propio bolsillo.

“Esta carrera va a enseñar dónde está el poder. Si Sacramento va a decidir o si nuestra comunidad va a escoger al próximo asambleísta”, reafirmó el candidato.