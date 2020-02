El tío Reggie busca el apoyo de los latinos en el distrito 59 de LA

Reggie Jones-Sawyer Sr., es uno de los candidatos afroamericanos más progresistas en LA; recientemente respaldó a Bernie Sanders para sacar de la Casa Blanca al presidente Trump.

Reggie Jones-Sawyer Sr., se considera un político con una larga carrera que data desde los mediados de los setentas. Actualmente es asambleísta estatal representando el distrito 59 de California que incluye áreas del sur de Los Ángeles, así como una parte de Huntington Park y espera ser reelegido nuevamente en las próximas elecciones del 3 de marzo.

Jones-Sawyer Sr., de 63 años, ha defendido políticas progresistas que promueven la seguridad pública y ha luchado por mejorar el sistema de justicia penal con el fin de que sea más justo y transparente para todas las comunidades.

El tío Reggie, como también le gusta que le digan, asegura tener la experiencia que se necesita para continuar mejorando un distrito cuya población latina es del 75% y es caracterizada con problemas de pobreza, indigencia y falta de recursos.

El asambleísta espera enfrentar la indigencia con recursos, mantener a las familias en sus hogares y que no los pierdan; además de permitir a que aquellos que son dueños de casa, que puedan pasarla a sus futuras generaciones en lugar de venderlas a precios por debajo del mercado.

El tío Reggie espera ayudar a continuar mejorando la educación para los niños de su distrito y apoya un seguro médico para todos.

Entre sus mayores logros como asambleísta, Jones-Sawyer Sr., se enorgullece en decir que ha construido 15 oficinas locales en los vecindarios que representa para que las personas de comunidades desfavorecidas, no tengan que ir hasta el centro de LA para obtener servicios.

“Los servicios están cerca de ellos”, dijo Jones-Sawyer Sr.

En cuanto a la seguridad, el asambleísta expresó que cuando comenzó su trabajo fue el encargado del presupuesto de seguridad pública, lo cual incluye las prisiones, cortes y la oficina del fiscal general.

Y agregó que en ese tiempo, cada prisión llegó a su oficina a pedirle 10.000 camas adicionales para los próximos 10 años; además, enfatizó que la mayoría de los prisioneros que eran liberados, al segundo lugar a donde más llegan es a su distrito.

Al asambleísta le impresionó ver que hay expertos que pronostican con 100% de veracidad, cuántos niños terminarían en prisión, por el número de niños que no pueden leer bien para el tercer grado de primaria.

“Entonces les dije, ‘¿por qué mejor no los educamos para que decidamos cuantos asientos necesitamos en los colegios en los próximos 10 años?’ y desde entonces esas prisiones privadas no han regresado”, indicó orgulloso Jones-Sawyer Sr.

“Eso me demostró que la educación es la llave para mantener a las personas de mi distrito fuera de las prisiones”, enfatizó.

Las palabras si importan

Jones-Sawyer Sr., dijo que otra medida de la cual se siente orgulloso es la AB 413 que comenzó a tomar efecto este 1ro de enero del 2020, la cual pide que se elimine el término “en riesgo” de las secciones de los códigos penales y de educación del estado.

“A los niños latinos y afroamericanos, de bajos recursos, se les tiende a decir niños ‘en riesgo’. Cuando les llaman así los están identificando como pandilleros, narcotraficantes, asesinos, aunque solo hayan cometido un pequeño robo”, explicó el asambleísta. “A los niños de [áreas afluentes] que cometen pequeños robos –más tarde- se les llama doctores, abogados, ingenieros. Entonces cuando identificas a las personas las palabras si importan”.

Jones-Sawyer Sr., dijo que ahora los niños que cometen estos errores se les debe llamar niños “en promesa”.

“Porque son la promesa del futuro”, dijo el asambleísta. “Ahora es ilegal tener anuncios que digan ‘en riesgo’ (at risk) en los edificios o lugares públicos”.

Protegiendo a los inmigrantes

Jones-Sawyer Sr., dijo que está muy consiente del temor que tienen los inmigrantes de su distrito en la actualidad.

“He visto que mis inmigrantes que enfrentan, o son testigos de algún crimen, no lo reportan por temor a inmigración. Entonces, he creado una ley que especifica que si tú eres un inmigrante y reportas un crimen, no te pueden reportar a inmigración. Es en contra de la ley”, dijo Jones-Sawyer Sr.

Él se refiere a la ley estatal AB 493, la cual prohíbe a las autoridades detener a una víctima o testigo de un delito únicamente por una violación de inmigración real o presunta.

“Ahora las personas de mi distrito pueden trabajar junto a las autoridades para crear una comunidad que sea más seguras para todos”, dijo Jones-Sawyer Sr.

En cuestiones de salud, Jones-Sawyer Sr. dijo que recientemente endosó al candidato demócrata a la presidencia Bernie Sanders porque cree que pueden llegar a un acuerdo donde todas las personas del país tengan un seguro médico.

“Creo que Bernie tiene el mejor plan inicial y tenemos que avanzarlo. El presidente decidirá nuestro cuidado médico y si dejamos al otro [Trump] estamos en problemas”, dijo Jones-Sawyer Sr.

El asambleísta sabe que por primera vez tiene un contrincante latino que pudiera darle una dura batalla, pero pidió a los votantes que vean su historial y se den cuenta que las decisiones que ha tomado en la asamblea no son por interés propio, pero más bien por el mejoramiento de su comunidad.

“Si me opongo a algo [en la asamblea estatal] es porque la comunidad me lo dijo, a veces apoyo algo y es porque la comunidad me lo dijo”, dijo el asambleísta. “Y cuando me vean, quiero que entiendan que en mi se pueden reflejar todos ellos”.