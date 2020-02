¡Se arrepiente! Roger Martínez pide disculpas al América y dice que todo fue un malentendido

El delantero colombiano niega haber pedido salir del club

Hace unas semanas, Roger Martínez declaró que quería irse del América para regresar al futbol Europeo y estas declaraciones no le gustaron a Emilio Azcárraga, quien decidió que de seguir en el América, el jugador ya no tendría minutos con el equipo.

Este jueves, Roger Martínez dio una entrevista a La Última Palabra de FOX Sports y habló a profundidad sobre su situación actual en el América. En una parte de la conversación, el colombiano afirmó que él nunca dijo que se quería ir del equipo y pidió disculpas a la institución porque hubo un malentendido.

“Nunca dije que me quiero ir. La verdad que no es esa la situación. Es lo que tú decías, que si llegaba alguna oferta que la consideraran, que la escucharan. Obviamente que, si le servía al club y me servía a mí, a cualquier jugador le gustaría ir a Europa, ese es más que nada el tema”, destacó Roger.

Revive el momento en el 0:48 del siguiente video:

🚨“ES UN POCO UNA INJUSTICIA QUE ESTOY VIVIENDO”🚨 #RogerenLUP Roger Martínez (América), EXCLUSIVA (@GusMenFox): -“No estoy lesionado; estoy al cien” -“Nunca dije que me quiero ir” pic.twitter.com/LRlal7UDCr — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) February 7, 2020

Pese a esta disculpa, es muy poco probable que Roger Martínez entre en planes del América, así que tendrá que buscar acomodo en algún equipo de sudamérica, en la Liga MX o aceptar la propuesta del Inter Miami, pues su sueño de volver a Europa tendrá que esperar porque la temporada de fichajes en el viejo continente ha terminado.