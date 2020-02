¡Dispuesto a todo! El británico Billy Joe Saunders lanza advertencia a “Canelo”

El campeón de las 168 libras aseguró que si es necesario, viajaría a México para pelear

Cansado de que “Canelo” no lance alguna pista sobre quién puede ser su próximo rival, el británico Billy Joe Saunders ha lanzado un ultimátum al tapatío, pues destacó que no lo esperará siempre y buscará pronto una pelea igual de grande.

“He esperado mucho, mucho tiempo. Veré a Eddie Hearn (promotor) el sábado y le diré que si no está avanzando me consiga otra pelea grande. “Estoy listo para la pelea. No me he excedido en mi precio, he pedido lo correcto”, explicó el boxeador inglés a Sky Sports.

“Estoy esperando la llamada. Iría a México, si quieren, mientras tengan un ring cuadrado. Veamos quién es el mejor. No le temo a nadie. Si quieren pelear, estoy listo para pelear. No me he excedido en mi precio, he pedido lo correcto. Estoy dispuesto a viajar para la fecha del 5 de mayo”, agregó.

Asimismo, destacó que él es el verdadero monarca de las 168 libras, mientras que Saúl Álvarez no puede presumir lo mismo hasta que lo derrote, pues el cetro de la categoría que le ganó a Rocky Fielding, dijo que no se debe tomar en cuenta, así que el jalisciense sólo es tricampeón mundial.