Oribe Peralta se defiende tras su terrible falla ante Tigres

El delantero de las Chivas fue muy criticado por su error

El delantero Oribe Peralta se convirtió en el villano tras la goleada de 3-0 que Tigres le propinó a Chivas luego de que tuvo una terrible falla durante el encuentro.

El Guadalajara se encontraba 2-0 abajo en el marcador cuando el ‘Hermoso’ tuvo una clara oportunidad para acortar distancias, el arco estaba vacío y solo tenía que empujarla, sin embargo falló y la mandó para un lado, lo cual causó burlas y muchos corajes entre la afición.

La falla de Oribe Peralta es ridícula. Duele decirlo porque es un icono del futbol mexicano pero es increible en verdad…#Chivas pic.twitter.com/ZlZ4txPsCH — Héctor Rodríguez (@Box_platino_hrp) February 9, 2020

Tras la triste derrota, Oribe dio la cara y habló de su error apuntando que todo el mundo se equivoca y que solo le queda enfocarse en los siguientes partidos: “Me equivoqué como cualquier persona, no pasa nada, esto es futbol. En mi carrera he tenido muchas fallas como esta y eso no me hace mejor o peor. Yo no conozco una persona en el mundo que no se equivoque en lo que hace”.

🎙️"¡Me equivoqué, como cualquier persona! No pasa nada. Esto es futbol. En mi carrera he tenido muchas fallas como esta. Eso no me hace ni mejor ni peor." Oribe Peralta habló sobre una situación clara de gol que falló. 🎥@Leon_iturbidehttps://t.co/pfff5T0fPJ pic.twitter.com/SL8Eumt92T — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) February 9, 2020

Otro que habló sobre el tema fue el técnico Luis Fernando Tena quien destacó las cualidades de Peralta y dijo que todo fue mala suerte: “Es un jugador de mucha lucha, de mucha entrega y de mucho carácter y siempre pone lo mejor de sí en el entrenamiento, en los partidos, siempre está intentando ayudar a los compañeros. Es un profesional en toda la extensión de la palabra, no se le puede recriminar, hoy falló un gol de mala suerte como cualquier otro lo falla”.

🐯🐐 | Habla Luis Fernando Tena del tiro que falló Oribe 📽️ | @gracefherrera pic.twitter.com/nTSHDiJncz — Azteca Deportes Noreste (@adnaztecatv) February 9, 2020

En su regreso a Chivas, Oribe ha anotado dos goles, uno de ellos al Atlético San Luis en la jornada 4.