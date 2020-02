Escotazos de la hija y novia de Antonio Banderas causaron revuelo en la alfombra roja de los Oscars 2020

View this post on Instagram

Antonio Banderas no podría tener mejor compañía esta noche que su novia Nicole y su hija, Stella, quienes han lucido espectaculares en esta alfombra roja – – – – – – – #AntonioBanderas #Stella #Banderas #Oscar #Premios #Oscars #Oscar2020 #Hollywood #redcarpet #GlobalMovieDay #TheAcademy