Jeep Gladiator Mojave: una pick up verdaderamente todoterreno

La marca estadounidense traslada las máximas cualidades off-road a su pick up con la nueva variante Jeep Gladiator Mojave.

Mientras se desarrolla el Auto Show de Chicago, se ha presentado el nuevo Jeep Gladiator Mojave. Una versión con aptitudes off-road que promete atravesar todo tipo de terreno, mas allá de las dificultades que estos presenten.

Es el primer modelo de la firma norteamericana en llevar la denominación Desert Read, que representa lo último en capacidades off-road de alta velocidad.

Para lograr estas mejoras se ha incluido un chasis reforzado, una suspensión optimizada con amortiguadores de largo recorrido, paragolpes específicos y protecciones inferiores. El Jeep Gladitaro Mojave ha elevado su tren delantero y también se calza unos neumáticos Flaken Wildpeak de 33 pulgadas.

Su sistema de funcionamiento Off Road Plus le permite al conductor ajustar el acelerador, la transmisión y el control de tracción. De esta manera, la pick up de Jeep optimiza su rendimiento a altas velocidades por terrenos arenosos.

Con respecto a la mecánica equipa un motor Pentastar V6 de 3.6 litros que desarrolla una potencia de 285 caballos de fuerza y torque de 352 Nm. Se puede asociar a una transmisión manual de seis velocidades o automática de ocho relaciones.

Gracias a las mejoras, la versión Mojave del Jeep Gladiator es capaz de remolcar hasta 2,7 toneladas y permite 544 kilogramos de carga.

El Jeep Gladiator Mojave no quedará en un prototipo, ya que la marca estadounidense confirmó que a partir del segundo semestre de este año se venderá en los concesionarios.