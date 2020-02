Los Rayados del ‘Turco’ Mohamed tiene uno de los peores arranques para un campeón en los últimos 10 años

Monterrey no despierta en el Clausura 2020

Han pasado 5 jornadas en la Liga MX y el campeón sigue sin responder, o se tienen mucha confianza o de plano ya se les olvidó cómo jugar fútbol. Monterrey sigue en el último lugar de la tabla general con 2 puntos de 15 posibles.

¡El Peor monarca de la década! 😲 La terrible racha que acompaña a Rayados en el inicio del torneo 😨https://t.co/gKo1oy1m0Q — Futbol Picante (@futpicante) February 10, 2020

Es muy recurrente que el campeón del fútbol mexicano no de una en la siguiente campaña, así es nuestra liga y no hay continuidad en los clubes. Lo del Monterrey se está saliendo de control y ya tienen el peor arranque para un campeón en los últimos 10 años. Chivas y Santos son los otros dos equipos que no levantaron y no calificaron a la liguilla, ‘Turco’ Mohamed dice que si pueden y que le tengan paciencia, ¿será?