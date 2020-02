Kim Kardashian podría contratar abogados para poder lidiar con su hermana Kourtney 

Kim se está planteando, incluso, despedir a su hermana mayor por violenta y más...

Parece que la relación entre Kim Kardashian y su hermana mayor Kourtney está llegando a límites insospechados. En los últimos episodios de ‘Keeping Up With the Kardashians‘ la esposa de Kanye West llegó incluso a amenazar con despedirla si seguía incumpliendo los horarios establecidos y obligando a que Khloé y ella la sustituyeran, lo que aumentaba su carga de trabajo.

En este 2020 las diferencias entre hermanas siguen en un punto álgido y Kim Kardashian se plantea no solo despedirla sino usar abogados en su contra.

Según Showbiz, ahora, en el arranque de la decimoctava temporada, que documenta los acontecimientos que tuvieron lugar en la segunda mitad de 2019, muestra a las dos hermanas en lo que parece ser un punto de no retorno en su relación y la propia Kim ha reconocido que se llegó a plantear incluso si debía de contratar un abogado antes de que se emitiera, debido a que la situación entre ellas “se vuelve un poco violenta”.

Lamentablemente hay muchos que ansían ver si este par de hermanas podrían ser capaces de llegar a los golpes, ya que sus discusiones se vuelven realmente explosivas. Sobre todo porque Kourtney tiende a ser hiriente y despectiva tanto con sus palabras como con sus acciones.

Aquí les compartimos algunas de las mejores peleas entre Kim y Kourtney Kardashian.