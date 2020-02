Las formas más seguras de comer ensalada

Entre 2006 y 2019, la lechuga romana y otros vegetales de hoja verde, como las espinacas y la variedad en las bolsas de Spring mix, fueron la causa de al menos 46 brotes de E. Coli en varios estados, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Desde hace poco, los brotes relacionados con la lechuga romana en 2018 y 2019 han dejado a muchos consumidores preocupados por los vegetales que consumen en sus ensaladas. En una encuesta nacional representativa de Consumer Reports de 2019 de 1,003 estadounidenses, el 25% de los que supieron de los brotes de 2018 dijo que ahora comen lechuga con menos frecuencia que antes.

Pero, algunos expertos señalan que las posibilidades generales de enfermarse por vegetales, por ejemplo los de hoja verde, siguen siendo extremadamente bajas. “En general, existe un alto nivel de seguridad alrededor de estos alimentos, por lo que no queremos que los consumidores vean estos brotes como una razón para no comer frutas y vegetales frescos”, dice Matthew Wise, PhD, subdirector de respuesta a brotes y rama de prevención de los CDC. Así que no renuncies a las ensaladas. En cambio, prueba estos consejos de los expertos de CR para mejorar la seguridad de los vegetales que comes.

Considera comprar lechuga entera. A pesar de que los datos muestran que las lechugas enteras no etiquetadas como “lavadas” no necesariamente tienen niveles de bacterias más bajos que los vegetales empaquetados, sus hojas internas no están expuestas a tantas fuentes de contaminación y no se manipulan tanto como las hojas de lechuga en bolsa, lo que reduce aún más las oportunidades de contaminación.

Mantén la lechuga empacada fría y cómela pronto. “Como lo harías con la carne y el pollo, no dejes que la lechuga en bolsas permanezca fuera del refrigerador por mucho tiempo, porque las bacterias se multiplican a temperatura ambiente”, dice James E. Rogers, PhD, director de investigación de seguridad alimentaria y pruebas de CR. Además, cuanto más tiempo tengas la lechuga en bolsas o recipientes, más oportunidades tendrán de crecer las bacterias, así que compra paquetes con fecha de vencimiento lo más lejana posible y no compres más de lo que puedes comer en unos pocos días. Si incluso unas cuantas hojas se ven dañadas, babosas o magulladas, no comas las hojas restantes de ese paquete.

Considera comprar vegetales cultivados en un sistema hidropónico o en invernadero. Es menos probable que estén contaminados por bacterias de excrementos de animales en el suelo o el agua, aunque no quiere decir que estén libres de riesgo. Su limpieza depende de la fuente del agua que se use y si las personas que manipulan los vegetales siguen las prácticas adecuadas de inocuidad de los alimentos, dice Rogers.

Remoja tus vegetales en vinagre. El microbiólogo Carl Custer, quien desarrolló su carrera en el Servicio de Inspección e Inocuidad Alimentaria del Departamento de Agricultura, dice que las investigaciones muestran que remojar los vegetales en vinagre o una solución de agua con vinagre reducirá los niveles de bacterias pero no las matará todas. Aun así, aconseja remojar los vegetales con vinagre blanco y dejarlos reposar durante 10 minutos, luego enjuagarlos. Es posible que sepan un poco a vinagre, pero la mayoría de los aderezos para ensalada contienen vinagre de todos modos. Los desinfectantes para ensaladas a menudo están diseñados para limpiar las hojas de suciedad o productos químicos, no bacterias, así que, es poco probable que maten bacterias dañinas.

Cocina tus vegetales hasta que estén blandos. Esto matará las bacterias dañinas, pero es una solución solo para vegetales más resistentes, como la espinaca, la col rizada y la acelga. Esto cobra relevancia en el caso de los ancianos, niños pequeños, mujeres embarazadas y personas con sistemas inmunitarios comprometidos, ya que una intoxicación alimentaria les perjudicaría mucho más”. Estas personas quizá debieran considerar no comer vegetales de hoja crudos”, dice Rogers.

Mantente informado. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y el Departamento de Agricultura (USDA),(encargado de regular productos como carne, carne de aves, huevos y algunos mariscos) publican información sobre brotes en Twitter; puedes seguirlos en @FDAfood y @USDAFoodSafety. También puedes suscribirse para recibir alertas por correo electrónico en los sitios web de ambas agencias.

Reporta cualquier sospecha de intoxicación alimentaria. Si consideras que alguna comida te enfermó, comunícate con tu departamento de salud local y solicita hablar con el especialista en salud ambiental o de servicios sanitarios. También puedes contactar a la FDA o al USDA directamente. (Si necesitas más información, consulta “Cómo informar una intoxicación por alimentos”).

Nota del editor: este artículo también apareció en la edición de marzo de 2020 de la revista Consumer Reports.

