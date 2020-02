¡Nada le quita el sueño! Samuel Umtiti se quedó dormido mientras la policía registraba su casa

El futbolista se echó un ‘coyotito’ en el sillón mientras las fuerzas del orden buscaban huellas de los criminales que robaron en su casa

Samuel Umtiti es el claro ejemplo del dicho “Duerme como si no le debieras a nadie”, ya que se echó una siesta en una situación inusual: durante un registro de la policía en su domicilio para encontrar posibles huellas de los criminales que robaron en su casa el pasado 14 de septiembre.

Los hechos ocurrieron durante un encuentro del Barcelona contra el Valencia. El defensa central estaba lesionado, por lo que vio desde el palco VIP el duelo en el que su equipo goleó 5-2. Lo que desconocía es que mientras se encontraba en el estadio, alguien estaba dentro de su casa desvalijando su caja fuerte y sustrayendo sus pertenencias.

Umtiti, crack del Barcelona, se quedó dormido cuando la policía registraba su casa https://t.co/nVW35C6MDn — depor (@tuitdepor) February 11, 2020

En aquel momento, los vecinos que notaron que la puerta de la casa estaba abierta llamaron a la policía, que llegó un poco más tarde y no logró descifrar los pormenores del robo ni atrapar a los delincuentes, por lo que prometieron volver próximamente con un equipo científico para buscar posibles huellas.

Ese día llegó y, de acuerdo con reportes de AS, el futbolista se encontraba jugando videojuegos en el sofá cuando le permitió el acceso al equipo científico y a la policía, pero la sorpresa llegó a los pocos minutos, cuando las fuerzas del orden notaron que el defensor ya se había quedado dormido en el sillón. Ellos continuaron con su tarea y fue hasta que tenían que marcharse cuando el jugador se despertó y los despidió con una frase muy curiosa: “Vaya siesta me he echado”. Simplemente insólito.