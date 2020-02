5 ciudades más caras del mundo que todos quieren visitar

Existen ciudades muy caras, sí, pero no hay duda de que tienen un motivo

Durante 2019, las ciudades en general crecieron y se convirtieron en la meta de todos los viajeros. Pero, el problema es que no todas son accesibles debido a su alto costo. Por eso mismo, existen lugares que se han convertido en el sueño de todos; no obstante, hay espacios en los que el costo es elevado, pero eso no detiene a los viajeros más comprometidos con su pasión.

The Economist Intelligence Unit , perteneciente a la revista británica The Economist hace una encuesta anual en la que compara los precios de más de 100 ciudades en todo el mundo y, por lo general sólo hay 10 puestos divididos en todo el mundo, pero esta ocasión el primer lugar lo ocuparon tres ciudades, el 5, fue ocupado por dos y el 7, por tres. Esta es la lista:

1. Singapur (Singapur)

1. París (Francia)

1. Hong Kong (China)

4. Zúrich (Suiza)

5. Ginebra (Suiza)

5. Osaka (Japón)

7. Seúl (Corea del Sur)

7. Copenhague (Dinamarca)

7. Nueva York (EE.UU.)

10. Tel Aviv (Israel)

Estas localidades fueron catalogadas por los usuarios. Además se toman en cuenta algunos factores como la estabilidad política, economía, etc. Por lo que si bien son las más caras y no todos pueden visitarlas o vivir ahí, tienen una razón de ser. Además, es una forma de inspirar con su modelo económico y social a otras naciones. Así que, no tenemos duda de que su valor sobrepasa todo y es una cualidad, más no un defecto. ¿Conoces alguna de ellas?

