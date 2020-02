¿Brad Pitt anuncia su retiro y tiene todo listo para partir con Jennifer Aniston?

Algunos aseguran que Brad está listo para reconquistar a la estrella de Friends, aunque no vuelvan a casarse y mantengan su relación oculta de la prensa rosa...

Como ha venido haciendo a lo largo de los últimos diez años con alguna que otra honrosa excepción, el actor Brad Pitt está más que preparado para abandonar de nuevo la primera plana de la actualidad cinematográfica y, en su lugar, dedicar la mayor parte de su tiempo y esfuerzo profesional a la producción de películas: una labor que ha venido desarrollando con éxito a través de su compañía Plan B.

“Ahora mismo, creo que lo que tengo que hacer es desaparecer durante un tiempo para volver a seguir haciendo cosas. Ha sido una temporada muy especial y, lo vuelvo a decir, esta es una comunidad de amigos que significa mucho para mí, de verdad. A algunos les conozco desde hace unos 30 años“, ha señalado al portal de noticias ‘Entertainment Tonight’.

El óscar que recibió en la noche del domingo, por su papel secundario en la cinta de Quentin Tarantino ‘Érase una vez en Hollywood’, fue sin duda el colofón de una impresionante racha de victorias entre las que también destacan las cosechadas en las ceremonias de los Globos de Oro, los Bafta y de los premios del Sindicato de Actores.

El gran denominador común de semejantes triunfos ha sido, por otro lado, los ingeniosos y divertidos discursos de aceptación que ha pronunciado el astro de Hollywood sobre los diversos escenarios, en los que ha bromeado, entre otras cosas, sobre su azarosa trayectoria sentimental o los aparentes paralelismos entre la salida del Reino Unido de la Unión Europea y su proceso de divorcio de Angelina Jolie.

“He escrito mis propios discursos, y eso que no me gusta hablar en público de esa manera. Me pongo muy nervioso. La verdad es que este año me he esforzado bastante y he tratado de hacer algo cómodo y natural. Eso sí, tengo amigos muy graciosos que me han ayudado con algunas bromas, pero no, no he tenido que contratar a nadie. Me ha salido del corazón“, ha asegurado.

En medio de todas sus declaraciones se han disparado los rumores de que el actor está listo para desaparecer de Hollywood, pero de la mano de Jennifer Aniston. Algunos aseguran que Brad está listo para reconquistar a la estrella de Friends, aunque no vuelvan a casarse y mantengan su relación oculta de la prensa rosa… ¿Será?