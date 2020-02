La impresionante fortuna de Ariana Grande a sus 26 años

La cantante es uno de los artistas más populares del momento

Ariana Grande se convirtió rápidamente en todo un fenómeno. Desde que inició su carrera en la pantalla chica de la mano de Nickelodeon la joven ha logrado abrirse paso en el mundo del espectáculo y actualmente es una de las cantantes más influyentes de nuestros tiempos.

Y este éxito se ha visto reflejado en su bolsillo, pues presume de tener una fortuna millonaria que cualquiera envidiaría. Según la página Celebrity Rave el dinero que actualmente tiene Ari en su cuenta bancaria es de nada menos que 45 millones de dólares.

Así es, la joven a sus 26 años ha logrado hacerse de una millonaria fortuna, no se esperaba menos de la ídolo pop del momento. Debutó en la música el año 2013 con su álbum Yours Truly y desde entonces no ha dejado de hacer crecer su carrera profesional.

De ese éxito le siguió My Everything en el que salieron los exitosos temas “Break Free” y “Problem”. Gran parte de su éxito se lo debe a Nickelodeon en donde interpretó al popular persona Cat Valentine en la serie Victorious y en el spin-off Sam y Cat que se lanzó más adelante.

Si bien ha tenido que enfrentar algunos problemas legales no cabe duda que Ariana no hace otra cosa que generar éxitos y no parece que su fama vaya a terminar pronto.