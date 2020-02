Paco Gabriel de Anda acusa a Almeyda y a David Faitelson de complotear para sacarlo de Chivas

El comentarista de televisión explotó contra su compañero en "Futbol Picante"

Franciso Gabriel de Anda llegó a Chivas como director deportivo en marzo de 2018, durante su participación en el equipo se logró ganar la Liga de Campeones de la CONCACAF, pero su incursión también fue polémica, ya que estuvo en el rompimiento de Matías Almeyda y Rodolfo Pizarro con la directiva.

Esos tiempos se revivieron en el programa “Futbol Picante” de ESPN, donde el periodista David Faitelson presentó una entrevista exclusiva con Matías Almeyda en donde hablaron, entre otras cosas, de la incursión de los directores deportivos en los equipos.

Al parecer, las preguntas de Faitelson le incomodaron a Paco Gabriel, quien hoy en día se desempeña como comentarista en el mencionado show, por ello enfrentó a su compañero aclarándole que su relación con el argentino siempre fue buena, pero acusó a ambos de armar un complot para sacarlo de Chivas y que su lugar fuera ocupado por Benjamín Galindo.

“Tú todo el tiempo dijiste que teníamos una pésima relación, que yo llegué a Chivas para correr a Matías Almeyda y lo decías porque tu interés era poner a Benjamín Galindo, o el interés de Almeyda y te utilizó a ti para poner a Galindo, y cuando llegué yo se sorprendieron los dos. A Matías no le gustó y tú tomaste parte de eso. Me llamaste para sacarme información, no te la di y empezaste a atacarme”, comentó el exfutbolista.

De Anda continuó revelando información al decir que la relación entre Matías y Jorge Vergara no era tan buena como se dice y dio a entender que el conflicto entre Amaury Vergara y el argentino no se resolvió de la manera tan amistosa que ambos han mencionado.

“No te creas que la relación de Matías Almeyda con Jorge Vergara era tan buena. El tema con Amaury, y lo digo porque yo sé, no se resolvió ni se habló con un café de por medio, y un café se toma a las 3, 5 o máximo 7 u 8 de la noche, pero no fue a esa hora”, expresó en analista.

No es la primera vez que se relaciona a Faitelson con Almeyda, ya que en alguna ocasión Hugo Sánchez lo acusó de ser el promotor del técnico.