Ana Patricia Gámez: “Yo soy bien facilota, coqueta, muy femenina”

Lista para San Valentín, debuta como portavoz de Amazon

Feliz por el éxito que está teniendo ‘Enamorándonos’, el show de búsqueda de parejas que conduce junto a Rafael Araneda en UniMás, Ana Patricia Gámez está envuelta en un nuevo proyecto que es ser la embajadora de Amazon, y como ahora sabe tanto del amor, será la experta en este San Valentín.

“Estoy muy contenta de que Amazon me ha ayudado a que colabore con ellos en la tienda en español, yo tengo una lista de regalos específicos y ahí escogí para la pareja, los amigos, los colegas, los niños, hay bastante variedad”.

Comienza contándonos Anita, en una entrevista exclusiva en donde nos da detalles románticos, consejos prácticos de regalo, lo que le gustaría a ella, y por primera vez habla de su crecimiento dentro de ‘Enamorándonos’ después de la polémica que se desató en los primeros meses, cuando no se la veía tan presente dentro del show.

Pregunta: ¿A la hora de escoger tu regalo de ‘San Valentín’ para tu pareja, para que tus hijos le den a sus amiguitos, qué piensas?

Ana Patricia Gámez: Con los niños sobre todo, en aquellos juguetitos que no sean desechables, con los que puedan seguir jugando… Que no sean pequeños, porque a lo mejor Gulietta está grande, pero tiene un hermano pequeño, sus compañeros igual. En cuanto a mi pareja, yo soy un poco más sencilla porque Luis es muy sencillo a la hora que yo le regale algo, no es que sea conformista, pero se que recibe todo con tanto cariño, que se que si le regalo unas pantuflas confortables las va a apreciar, porque se levanta descalzo.

Pregunta: A ti Ana, ¿con qué te enamoran en regalos?

A.P.G.:Uy yo soy bien facilota (risas), soy súper coqueta, muy femenina… A mí con algún maquillaje, una crema con perfume, una pulserita, un aretito… Todas esas cosas que nos encantan a las mujeres, son las que me hacen feliz, y también con flores, no con rosas porque se marchitan rápido, pero unas orquídeas que también se pueden comprar por internet. A mí el detalle es lo que me gusta, sea cualquier cosita.

Pregunta: ¿Qué le aconsejarías tú a tu público a la hora de regalar?

A.P.G.: Eso es algo difícil porque depende de la persona, sí me he dado cuenta en ‘Enamorándonos’, que llevan sorpresas que le gusta, pero para cuestión de los costos hay mucha variedad… Hay precios increíbles que son comparables con la tienda y hay detalles, recuerdo una billetera que puede ser tanto para hombre como para mujer, y tiene un mensaje y eso es algo que siempre tenemos, y ese mensaje es recordatorio que la persona que quieres está pensando en ti.

Pregunta: Cuando te hicieron la propuesta de ser portavoz de Amazon, siendo consumidora de esa compañía, ¿qué sentiste?

A.P.G.: La verdad es que no hay nada que me de más felicidad, cuando me contrata alguien o cuando hay un interés de parte de una compañía, saber que yo la uso, es como que te lo manda el universo… Hago tantas órdenes mi esposo me dice: “¿qué pediste de Amazon Ahora?”… Si yo enseñara lo que es mi cuenta de órdenes. Es muy bonito porque como consumidor y como portavoz tienes que estar bien claro en lo que estás vendiendo, me hace feliz porque no estoy mintiendo y más que portavoz soy consumidora.

Pregunta: ‘Enamorándonos’ ha crecido paso a paso, e incluso está haciendo que la tercera cadena hispana, comience a superar a veces a la segunda…

A.P.G.: Estamos súper felices, no puedo mentir, era un reto, teníamos todo en contra, no solo el hecho de la tercera cadena, sino que es un formato nuevo, como ahora está la revolución de las redes sociales, de internet…Cada vez tenemos más audiencia, se corre la voz y así es como se suma el cariño del público, nos llegan con chocolates a Rafa y a mí… Lo que era para nosotros una meta en cuanto a rating la hemos superado y va para arriba. En verano tenemos un pequeño descanso, así como lo fue en navidades, pero el show va a continuar y vienen más sorpresas por ahí, concursos para el público, y una propuesta de matrimonio en las parejas.

Pregunta: Al principio del show no te veíamos participando tanto y el público comenzó a reclamar tu presencia como co-conductora, eso fue creciendo a la par del rating, ¿cómo lo viviste tú?

A.P.G.: Como todo proyecto te voy a decir que lo mejor, no es que sea nueva en el ámbito de la televisión porque ya voy para 10 años, pero sí en experimentar un programa nuevo… Este es mi segundo programa, en ‘Despierta América’ estuve 8 años, yo nunca había experimentado un show, y es cuando tú te sientes cómodo te empiezas a soltar. Rafa tiene una trayectoria increíble, de muchísimos años, y yo respeto muchísimo su trabajo, y trabajar al lado de él es una bendición, aprendo mucho, lo quiero muchísimo, entonces fue como que poco a poco, fui encontrando mi lugar, pero también como ponerle mi personalidad. Lo que se necesitaba era tiempo y el tiempo fue acomodando las cosas.