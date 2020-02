Video: Las primeras imágenes de Roberto Pattinson como Batman

Después de que Ben Affleck dejara el personaje, el protagonista de "Twilight" ahora será el caballero de la noche

Robert Pattinson ha sido el actor elegido para dar vida a Batman, el caballero de la noche. El famoso por películas como “Twilight” le dará un nuevo giro al personaje que por último dio vida Ben Affleck en la pantalla grande.

Hay mucha expectativa sobre esta nueva versión y han salido a la luz las primeras imágenes de Pattinson con el disfraz del icónico superhéroe. En la película también aparecerá Catwoman, en esta ocasión interpretado por la actriz Zoe Kravitz.

“Me emocioné cuando me dieron el papel y usualmente cuando obtienes un trabajo la gente que más se emociona eres tú, tus padres, tu agente, tus amigos y eso es todo”, dijo la actriz a Variety recientemente. “Pero cuando lo hicieron oficial, recibí más mensajes de texto y llamadas de las que recibo en mi cumpleaños y en mi boda. De repente, me empezó a caer el veinte de lo que esto significa no solo para mi pero para todos culturalmente. Los fans de este universo son tan devotas y críticos”.

¡Mira las pruebas de cámara con Pattinson aquí!