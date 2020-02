Banda MS recibe reconocimiento de parte del Concilio de LA

El grupo, que se presenta hoy en Staples Center y estará en el festival de Coachella, dijo sentire muy agradecido con el público

El rotundo éxito con el que brilla la Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga fue reconocido este viernes en en Concilio de Los Ángeles por el por elconcejal del Distrito 1, Gil Cedillo, quien presentó a la agrupación frente a los funcionarios municipales por su contribución a la industria de la música mexicana.

“Un amigo me dijo un día que tenía que escuchar a este grupo y dije: ‘Está bien’; no sabía que era el número uno de su género y que iban a ser el primer grupo de banda en tocar en Coachella”, expresó Cedillo para proceder a presentar a los cantantes.

“Se llaman Banda MS, son de Mazatlán, Sinaloa, y es uno de los grupos más famosos en el mundo y estamos muy emocionados de tenerlos acá y saber que hoy [ayer] van a tener un concierto en Staples Center, para el que es imposible comprar un boleto [debido a que se agotaron pronto]”.

El concejal expresó su admiración por la Banda MS y les entregó una placa de reconocimiento de parte de la Ciudad de Los Ángeles.

El evento se realizó horas antes de que la agrupación se presentará en el Staples Center, el primero de sus dos conciertos, programados para el 14 y 15 de febrero, cuyas entradas se vendieron completamente e hicieron que la agrupación sinaloense se convirtiera en la primera de este género en tener dos fechas consecutivas en ese recinto.

“Estamos muy contentos y emocionados por este día y por todo lo que ha estado pasando en nuestra carrera y en especial por este momento que nos han regalado”, dijo el vocalista de la Banda MS, Oswaldo Silvas.

“Que la ciudad de Los Ángeles nos reconozca de esta manera y nos tome en cuenta como una de las agrupaciones más influyentes en el género mexicano [nos alegra] y queremos agradecer a todas las personas que hicieron posible que hoy estemos acá”, expresó.

Y agregó: “No se imaginan lo que esto significa para Banda MS y lo que significa como aliciente, no solo para nosotros sino para las otras bandas que día a día están luchando”.

“Waldo” también aprovechó los micrófonos de la prensa que asistió al evento para agradecer el apoyo de sus fanáticos.

“Estamos muy agradecidos con nuestro público latino, no solamente mexicano, también centroamericano y sudamericano, que siempre apoyan nuestra música;lo que hacemos, lo hacemos con toda la pasión y todo el gusto y sabemos que es poco en comparación con que lo que ustedes nos han dado y lucharemos por darles más”, agregó.

Sobre sus conciertos en la ciudad, Sergio Lizárraga dijo que esperan que los fanáticos se vayan satisfechos de sus presentaciones en el Staples Center.

“Esperamos que la gente se vaya contenta, ese es nuestro objetivo, la gente ya hizo su parte, que era comprar su boleto para estar en el concierto, ya no queda ningún boleto,. Ahora el compromiso es de nosotros para que la gente salga pensando que valió la pena ese costo que pagaron por un espectáculo donde le vamos a echar muchas ganas”.

Desborda emoción

Sergio Lizárraga, fundador de Banda MS, habló con La Opinión sobre el gran momento que atraviesa la agrupación y su próxima participación en el popular festival de Coachella, donde tendrán dos participaciones: el 12 y 19 de abril.

“Este 2020 nos ha recibido con muchas sorpresas. Una de ellas fue Coachellla y también se vienen algunas colaboraciones con artistas”, indicó.

Lizárraga compartió que entre esas posibles colaboraciones suenan nombres como el del rapero SnoopDogg y el mexicano Carlos Rivera.

Luego de recibir la placa de reconocimiento de la ciudad de Los Ángeles, aseguró que está muy emocionado y que el éxito que está viviendo la agrupación es completamente inesperado.

“Es bonito que te den un reconocimiento en tu país, pero es doble bonito que te den un reconocimiento en otro país”, afirmó Lizárraga.

“A veces las palabras son difíciles de encontrar cuando te ves envuelto en un reconocimiento como éste. No me lo esperaba, me quedé impactado”.

“Yo como Sergio Lizarraga no me creo todo este éxito. Siempre mi vida ha sido trabajar y dejarme sorprender, pero el punto de dejarme sorprender se ha salido de contexto. Por ejemplo, en el evento de hoy [ayer], yo esperaba ir al Staples pero no esperaba tener dos fechas. Ha sido todo muy bonito”, explicó el líder de la banda.

Orgullosos de sus raíces mexicanas, el músico confiesa que este tipo de eventos les obliga a trabajar con más disciplina para sus seguidores.

“Significa un compromiso de nuestra parte para poder representar de la manera más humilde a todo nuestro pueblo y a toda nuestra gente. El sentimiento es algo difícil de explicar… Es muy bonito, muy gratificante y el compromiso crece, definitivamente”, explicó.