Dan a conocer proceso para entradas a ‘Celebración de Vida’ por Kobe y Gianna Bryant

El costo de los boletos será desde los $24.02 y los ingresos serán destinados a una fundación

La ceremonia de Los Ángeles en honor a Kobe Bryant y su hija Gianna se realizará el 24 de febrero. Este viernes los Lakers indicaron la manera en que los aficionados pueden conseguir entradas para el evento que tendrá como sede el Staples Center y cuyos ingresos económicos serán dirigidos a la Mamba and Mambacita Sports Foundation.

El primer paso es registrarse como cliente verificado de la empresa Tickemaster, que es la encargada de distribuir los boletos para el evento denominado ‘Celebración de Vida por Kobe y Gianna Bryant’. Padre e hija fueron sepultados el 7 de febrero cerca de su casa en el condado Orange.

Los fans pueden registrarse ya y hasta las 10 pm PT del lunes 17 de febrero para comprar boletos en https://verifiedfan.ticketmaster.com/kobeandgianna. No se necesita comprar nada para registrarse.

El martes 18, quienes se hayan registrado previamente recibirán un correo electrónico con sus códigos de acceso personal, según el comunicado de los Lakers. Los fans verificados además recibirán un mensaje de texto con la misma información.

Este código les permitirá participar en la venta pública, aunque es importante señalar que los códigos no son transferibles.

En caso de que la demanda supere la disponibilidad de entradas para el evento entonces los fans serán seleccionados al azar para participar en la venta.

Finalmente, el miércoles 19 de febrero a las 10 am PT, los boletos serán puestos a la venta al público, mediante el uso de los códigos personales.

El precio de las entradas será de $224, dos boletos por $224 o $24.02, según la sección (los números 2 y 24 en los precios igual que en la fecha del evento son parte del tributo a la memoria de Gianna y Kobe). Los boletos no serán transferibles.

La ceremonia, a la cual asistirán una gran cantidad de celebridades, será transmitida por canales locales de televisión, pero no en pantallas gigantes en el LA Live, y de hecho las autoridades indicaron que quienes no tengan entradas no tendrán acceso al sitio ni a calles adyacentes, a diferencia de semanas anteriores.

