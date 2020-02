¿Discriminación o precaución? Refuerzo del Manchester United que llegó de China entrena aparte a petición el club

Odion Ighalo, el nuevo fichaje de los Red Devils, se mantiene en forma bajo las órdenes de un entrenador particular lejos de las instalaciones del equipo

El nuevo refuerzo del Manchester United, Odion Ighalo, llegó procedente de China a la ciudad británica desde hace dos semanas; sin embargo, no ha entrenado con el equipo y, de hecho, no conoce a sus compañeros. A pesar de que que tiene 15 días en Inglaterra, no ha visitado el centro de entrenamiento de Carrington.

¡INCREÍBLE PERO REAL!#ManUtd fichó a préstamo al nigeriano Odion Ighalo (llegó procedente del #ShanghaiShenhua) pero está entrenando APARTADO del grupo por temor a que esté infectado con el Coronavirus.#PremierLeague pic.twitter.com/8R4aZsU88O — Fútbol ⚽ Moderno (@FutbolModerno_) February 13, 2020

De acuerdo con informes de prensa local, como Mirror y Daily Mail, esto fue a petición del propio club, quienes temen que alguno de los cientos de trabajadores del club y asistentes al centro de entrenamiento pudieran sufrir un posible contagio de coronavirus; por ello, antes de darle la bienvenida al jugador, querían asegurarse de que no fuera portador de la terrible enfermedad que aqueja al gigante asiático.

EXCLUSIVE: Odion Ighalo banned from Man Utd training ground over coronavirus fears |@DiscoMirrorhttps://t.co/Ga0Bqe26EW pic.twitter.com/KAbFBx07Wv — Mirror Football (@MirrorFootball) February 12, 2020

El virus tarda 14 días aproximadamente en incubarse, así que en ese lapso no es posible detectar quiénes son portadores, pero sí puede haber un contagio en caso de que lo sean, esa es la razón por la que los Red Devils decidieron mantener a Ighalo alejado del club en lo que se cercioraban de que no era portador, pero ese periodo está terminando, por lo que este fin de semana ya podrá encontrarse con sus compañeros; incluso, será elegible para la convocatoria de jugadores que enfrentarán al Chelsea el próximo lunes como parte de la jornada 26 de la Premier League.

🗣️ Ole: “Odion [Ighalo] puede ayudar al club. Es un jugador muy profesional, un tipo bueno y dará algo al grupo". #MUFC #CHEMUN pic.twitter.com/fdwqvstI7M — Manchester United (@ManUtd_Es) February 14, 2020

El delantero nigeriano, quien llegó a préstamo por el resto de la temporada procedente del Shanghái Shenhua, estuvo alejado de las instalaciones del club, pero no por ello dejó de entrenar, ya que el equipo le asignó a un preparador físico particular para que en el momento en el que fuera requerido, estuviera en forma.