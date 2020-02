Joy Huerta presenta a su esposa, Diana Atri, en Instagram 

La cantante del famoso dúo "Jesse & Joy" compartió, por primera vez, una selfie junto a su amada

Joy Huerta aprovechó el día del amor y la amistad para presentar a su amada esposa a través de su cuenta oficial de Instagram. La famosa cantante del dúo “Jesse & Joy” le declaró abiertamente su amor a la joven Diana Atri con quien son madres de una niña.

Más de 226 mil personas han reaccionado a la publicación de la intérprete, quien ha dejado el post bloqueado en la sección de comentarios, probablemente para evitar mensajes hirientes.

Aquí su declaración de amor:

“Esta mujer @dianaatrim es la dueña de mis suspiros, la luz de mis ojos, mi fuerza y mi debilidad, ella es todo lo que está bien con mi vida. No mostrar a mi familia es mi forma de protegerles aunque sea un poco de este mundo frívolo, vacío. De gente con doble moral que predican y juran que el mundo es solo blanco y negro, de los que sus creencias están sobre las de todos los demás. Gente que por temor a ver hacia adentro critican a los de afuera, porque les parece el camino fácil. Pero por gente como yo que a diferencia de mi no tienen una plataforma como esta, les presento, comparto y presumo una foto con mi esposa hermosa (una de mis favoritas) con el fin de visibilizar a los que son ignorados, agredidos, avergonzados, satanizados y/o han perdido su vida por amar a alguien que muchos en la sociedad no considera correcto”.

Continúa: “No les deseo un feliz día de los enamorados o de la amistad, les deseo una vida llena de amor y amor por ustedes mismos, les deseo plenitud y paz interna. Les deseo que el amor toque a su puerta y le abran sin miedo…que sin pensarlo tanto: dejemos entrar un poquito de amor ❤️”.

Por su parte, Diana aprovechó la ocasión para iniciarse en el mundo de las redes sociales con su propia cuenta en Instagram en donde publicó la misma imagen junto a su esposa y le respondió así: “Te amo con mi vida entera mi amor @joynadamas ❤️”.

Joy tampoco quiso quedarse atrás ante esta declaración y reiteró sus palabras de amor con un: “Eres el amor mío de todas mis vidas ❤️❤️❤️”.