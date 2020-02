Al césar lo que es del césar: Regresan a Chipre siete monedas del Imperio romano incautadas en EEUU

Las piezas históricas habían sido enviadas por paquetería a un coleccionista en Missouri

Siete monedas acuñadas en diferentes períodos del Imperio romano, entre el año 81 a. C. y el 217 d. C., las cuales fueron incautadas hace más de una década por Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), regresaron a la República de Chipre, de donde fueron sacadas sin autorización al ser adquiridas por un coleccionista en Estados Unidos.

En una ceremonia llevada a cabo este viernes 14 de febrero, la jefa de operaciones de CBP en Baltimore, Casey Durst, entregó las invaluables piezas históricas y culturales al embajador de Chipre, Marios Lyssiotis.

En abril de 2009 agentes de CBP decomisaron en el Aeropuerto de Baltimore un envío de paquetería procedente de Londres al detectar que contenía monedas antiguas que pudieran ser consideradas patrimonio cultural de un pueblo.

Al rastrear la procedencia original y al analizar las piezas, se detectó que siete de las monedas enviadas por paquetería eran patrimonio nacional de Chipre.

La mayoría de los países tienen leyes que protegen sus bienes culturales, ya sean piezas de arte, antigüedades, artefactos históricos, material arqueológico y antropológico, las cuales establecen rigurosos controles de exportación e importación de artículos que son patrimonio de una nación.

Cuando una pieza de ese tipo ingresa a Estados Unidos, por ley se requiere que el destinatario presente documentos o permisos que autoricen su legal importación.

A Chipre lo que es de Chipre

En este caso el destinatario era un coleccionista de monedas en el estado de Missouri, quien a pesar de que reconoció que no tener autorización del gobierno de Chipre para sacar de ese país las monedas, interpuso un recurso legal para tratar de adjudicarse la propiedad, pero tras un prolongado litigio en los tribunales perdió y quedaron en custodia del gobierno estadounidense hasta este viernes 14 de febrero, cuando fueron regresadas al pueblo chipriota.

Expertos en historia y numismática (estudio de las monedas) determinaron que la colección de siete monedas son de diferentes etapas del Imperio romano, una se acuñó durante el período de Ptolomeo, entre el año 81 a. C. y el 58 a. C., otra durante la época de César Augusto entre el 27 a. C. y el 14 d. C.

Dos monedas son de los tiempos del emperador Tiberio, del año 14 al año 37, una más es del período de la dinastía Severa, entre el año 193 y 217, y las otras dos son de bronce de una era romana no especificada.

En el paquete decomisado en abril de 2009, había otras monedas que son aún más antiguas, acuñadas en China entre el año 400 a. C. y el 220 d. C., pertenecientes a los períodos de las dinastías Zhou, Han y Han Oriental.