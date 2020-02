¡Rompió el silencio! Pelé habló sobre su supuesta depresión

O Rei desmintió la versión que surgió a partir de que su hijo afirmó que estaba mal de ánimo

Pelé está a punto de cumplir 80 años, tiene algunos problemas, pero la depresión no es uno de ellos, así lo afirmó en un comunicado.

Con esta misiva, el ex futbolista desmintió los rumores que inició su propio hijo Edinho, luego de una entrevista donde afirmó que O Rei sufría de depresión y que no salía de casa.

“Gracias por sus oraciones y su preocupación. Estoy bien. Cumpliré 80 años este año. Tengo días buenos y otros malos, eso es normal para una persona de mi edad”, mencionó en el mensaje

Edson Arantes do Nascimento ‘Pelé’, para muchos el mejor futbolista de todos los tiempos, aseguró que se encuentra “bien”, después de que su hijo Edinho expresara su preocupación por una “cierta” depresión del astro brasileño. @CBF_Futebol #SomosDeporteVen pic.twitter.com/F8mRR6BQiE — Somos Deporte (@SomosDeporteVEN) February 15, 2020

Pelé también aclaró las versiones sobre un supuesto aislamiento, acotó que suele salir a cumplir sus compromisos, aunque no puede gozar de la misma movilidad que tenía cuando era joven, debido a la prótesis de cadera que utiliza y que, de cierta forma, lo limita.

“No evito cumplir compromisos de mi agenda, siempre atareada. Sigo aceptando mis limitaciones físicas de la mejor forma posible, pero pretendo mantener la pelota girando”, agrega en la carta donde también menciona sus próximas presentaciones, que involucran sesiones de fotos, invitaciones a eventos, etc.

Todo parece apuntar a que Pelé continúa llevando su vida de manera medianamente normal, con todo y que Edinho dijo lo contrario recientemente: “No quiere salir, exponerse, estar en la calle, no quiere hacer prácticamente nada que implique salir de casa. Está muy retraído, recluido (…) Se hizo un trasplante de cadera y no hizo una rehabilitación adecuada, entonces, está con ese problema de movilidad, que termina acarreando una cierta depresión”, expresó.