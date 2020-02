Billie Eilish comparte video donde Justin Bieber asegura llorando que está dispuesto a protegerla

El clip acumula casi 10 millones de visualizaciones

Billie Eilish es la nueva gran estrella de la música estadounidense. Con tan solo 18 años, hizo historia al convertirse -hace unos días- en la persona más joven en ganar las cuatro principales categorías en los Grammy, premios en los que se llevó en total 5 galardones. Mientras que los medios y el público enfocan su atención sobre ella, Justin Bieber se ofreció a protegerla.

Durante una entrevista, el cantante, que saltó a la fama a los 14 años y como consecuencia de su gran popularidad terminó con depresión y problemas de drogas, afirmó entre lágrimas que no le gustaría que su colega pase por lo mismo que él, y que está dispuesto a ayudarla si alguna vez lo necesita.

“Dejémosla que haga lo suyo, y si alguna vez me necesita, acá voy a estar para ella“, dijo completamente emocionado. “Sí, yo solo quiero protegerla. No quiero que pierda el rumbo. No quiero que pase por nada de lo que tuve que pasar yo, porque no le deseo eso a nadie. Si alguna vez me necesita, solo tiene que llamarme“, agregó.

La cantante compartió el fragmento de la entrevista en su cuenta de Instagram y escribió un corto pero significativo mensaje junto al video. “Tiempos de cambios“, puso Eilish como epígrafe. A los pocos minutos, Bieber comentó la publicación. “Te quiero“, escribió, y su esposa, Hailey Baldwin, agregó un corazón como respuesta.

Además del fragmento de la entrevista, Billie compartió algunas imágenes de su juventud. En una de las fotos se la puede ver luciendo una camiseta de Bieber y en el resto de las postales se observa la habitación de la cantante en la casa de sus padres, llena de afiches del ídolo pop.

(Desliza para ver todo el contenido)