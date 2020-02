Cómo ver una cascada de lava en Yosemite

View this post on Instagram

Nope, that's not lava. That's actually a waterfall! Starting from winter to early spring, as the sun sets in California's #yosemitevalley, its' rays light up the water with an orange glow. This makes it seem like the #waterfall is set on fire – this is what is known as the #Firefall! PC: @bersonphotos