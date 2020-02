Finlandia busca personas para poblar su país

Es momento de hacer las maletas y partir

Si existe un país europeo que nos da sorpresas de todo tipo constantemente, es Finlandia. Este lugar no sólo tiene grandes bandas de metal y al parque Moomin, sino que tienen pocos habitantes. Para muchos países de occidente esto es casi una bendición, pero para ellos es necesario que existan más personas viviendo en su territorio, ya que desean que la demografía suba.

No obstante, no basta con sólo subir el número de habitantes en algunas regiones dónde es demasiado bajo. Por ejemplo, Miehikkälä y Lestijärvi, provincia del país, en 2011 registró sólo un nacimiento ya que contaba únicamente con 700 personas habitando en el territorio. Ante ello, el gobierno ofreció dinero a las familias para que pudieran procrear, pero no funcionó. Así que la invitación se extendió a todo el mundo y ahora ofrecen 10 mil euros por 10 años.

¿Qué debes hacer?

Primero, vivir en aquella provincia y formar una familia. Así de “simple”. Pero no es el único beneficio ya que les proveen de educación gratuita, alimentación y mejores oportunidades en todos los ámbitos. Acércate a las oficinas del gobierno y suscríbete al programa. Pero debes quedarte en aquella provincia o de lo contrario, aunque salgas por algunos meses, podrían retirarte el beneficio. No importa si acudes a conseguir una pareja allá o si llegas ya con alguien, ellos sólo quieren poblar su país.

Ya sabes, si quieres ayudar a Finlandia a poblar su país, ésta es tu oportunidad.