!Cuídate Tiger Woods!… ya llegó el “Canelo” Álvarez al golf

Mientras espera su pelea del 2 de mayo y se define su rival, el tapatío se relaja en el campo

Saúl “Canelo” Álvarez no deja de sorprender a sus fans, y si no es arriba del ring, es enseñando sus virtudes en el campo de golf, pues es una de las pasiones del tapatío. Para dar a conocer su técnica, el lugar no podía ser mejor, ya que en el World Golf Championship México es donde se reúnen algunas de las mejores estrellas de este deporte.

El campeón @Canelo tuvo un día espectacular en el Club de Golf Chapultepec. ¡Sigue su consejo y no te quedes fuera del #WGCMéxico! #LaNuevaCapitalDelGolf pic.twitter.com/pW5vJ7hb1X — México Championship (@WGCMexico) February 18, 2020

El tetracampeón del mundo se divirtió este día al lado de algunos amigos y demostró que con práctica también puede brillar en el green, pues a pesar de que sólo lleva ocho meses entrenando, su buen golpeo sorprendió a muchos de los espectadores.

El jalisciense tuvo una ronda completa de 18 hoyos, previo al gran torneo que se organiza en el Club de Golf Chapultepec. Así que mientras llega la hora de subir a ring, “Canelo” se distrae un poco y se relaja en un entorno de amistad.