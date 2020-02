Hijo de Gloria Trevi llamó “Loco” al presidente Donald Trump

View this post on Instagram

En entrevista para Chisme No Like, el hijo de Gloria Trevi, Ángel Gabriel habla de su música y de sus planes de proteger a su comunidad del presidente Trump, tan chiquito y con esos … #chismenolike #elisaberistain #javierceriani #chisme #espectaculos #entretenimiento #show #farandula #memedeldia #showbusiness #gloriatrevi #angelgabriel