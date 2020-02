Orgía de serpientes en Florida lleva a cerrar un parque por seguridad

Saber distinguir a las distintas especies de serpientes puede salvarte la vida

¿Has oído hablar alguna vez de una orgía de serpientes? Pues presta atención porque existen y, aunque ya haya pasado el día de San Valentín, la cosa sigue picante en algunos lugares de Florida

La ciudad de Lakeland cerró una sección de terreno cerca del lago Hollingsworth después de recibir informes de que numerosas serpientes habían invadido el área.

“Parece que se han congregado para aparearse. Lo hacen anualmente”, escribió el jueves el departamento de Parques y Recreación de la ciudad en Facebook.

Efectivamente, esta especie de orgía sexual no es tan inusual como se podría pensar. En Canadá, en la zona de Manitoba, es muy popular la orgía anual de serpientes de liga rojas, cuando, cada primavera, decenas de miles de reptiles emergen de sus guaridas para disfrutar de la compañía de otros reptiles durante 10 días consecutivos.

Aunque las criaturas de Lakeland no son serpientes de liga, “no son venenosas y generalmente no son agresivas, siempre y cuando la gente no las moleste”, según advierte la publicación de Facebook de la ciudad.

Las autoridades confirmaron que parecían ser serpientes de agua, que según los expertos del Museo de Historia Natural de Florida se aparean desde mediados de invierno hasta la primavera.

Sin embargo, un residente indicó que había visto ejemeplares de la especie mocasines de agua en ese mismo lugar.

“Si bien no podemos descartar la presencia de otras especies en ese u otros lugares alrededor del lago, creemos que las serpientes de agua se han congregado en esa área”, continuó la publicación.

No poder identificar a las serpientes podría ser peligroso. Y aunque la ciudad puso cinta de precaución para aislar el lugar y planea colgar letreros, eso podría no ser suficiente.

A diferencia de la serpiente de agua, los mocasines son una especie venenosa. Según la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida, sus picaduras pueden causar dolor intenso, hinchazón e incluso la muerte sin un tratamiento médico adecuado.

Saber distinguir a las dos especies puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. El problema es que su similitud en color y tamaño dificulta la distinción, hay que prestar atención a los ojos y al comportamiento.

Según la FWC, las serpientes de agua tienen ojos redondos, mientras que los mocasines tienen ojos más elípticos, de forma ovalada. Las serpientes de agua tienen a esconderse en el agua si se las molesta. Los mocasines, por otro lado, generalmente se quedan quietas y muestran sus colmillos.