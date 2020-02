¡Se enganchó! Uriel Antuna respondió a los ataques de un comentarista de TV

El delantero ha vivido un fin de semana de terror tras su actuación contra Cruz Azul

El delantero de las Chivas Uriel Antuna vive momentos de tensión ya que las críticas hacia él no han cesado desde el sábado pasado cuando falló oportunidades muy importantes en la derrota de su equipo ante Cruz Azul.

La afición lo abucheó y en los medios de comunicación también recibió ataques, principalmente del comentarista Álvaro Morales de ESPN que se caracteriza por criticar y hacer polémica todos los días con cualquier aspecto que tenga que ver con el ‘rebaño’ y en su cuenta de Twitter escribió: ¿Cuándo anunciará Antuna su retiro?

¿Cuándo anunciará Antuna su retiro?#callayescucha — Álvaro Morales (@AlvaritoMorales) February 16, 2020

Su comentario no pasó desapercibido para el jugador rojiblanco quien se enganchó y terminó por contestarle: “Guarda silencio que no fuera por Chivas no comes”.

Guarda silencio que si no fuera por chivas no comes🤫 — Uriel Antuna (@AntunaUriel) February 17, 2020

No es la primera vez que un elemento de Chivas tiene altercados con el panelista, ya que Alan Pulido y Matías Almeyda también respondieron a sus ataques en alguna ocasión.