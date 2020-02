¡No las supera! Rodolfo Pizarro quiere volver a jugar en Chivas

El jugador salió del Rebaño en 2018

La nueva vida de Rodolfo Pizarro será en Miami, con la nueva franquicia de la MLS, en una liga que se está desarrollando a pasos agigantados y en una ciudad que cualquiera quisiera vivir, es decir, su futuro a corto y mediano plazo está muy alejado del balompié mexicano.

A pesar de ello, ex el jugador de Monterrey fue cuestionado en Central Fox por Rubén Rodríguez, por un posible retorno a la Liga MX, situación que no descartó el mediocampista mexicano. “Sí, mi interés es regresar a un equipo de los que me han contratado. Los tres son rayados, vamos a ver“, dijo Pizarro, quien posteriormente respondió si le gustaría retirarse en Chivas y dijo: “Si, si claro”.

"CLARO QUE ME GUSTARÍA RETIRARME AHÍ (CHIVAS)"#CentralFOX Rodolfo Pizarro, nueva estrella de la MLS con Inter Miami FC, habló en FOX Sports sobre su fichaje en el equipo de David Beckham@ruubenrod @marifermora90@lmsauret pic.twitter.com/9137i5K1J8 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) February 17, 2020

Pizarro se retiraría en las Chivas… pic.twitter.com/688PPjJS00 — Josue Villa (@JosueVilla90) February 18, 2020

Rodolfo Pizarro se convirtió en uno de los jugadores más rentables en los últimos años en la Liga MX, pues tanto con Chivas, Pachuca y Monterrey, consiguió títulos, tanto a nivel local como internacional.