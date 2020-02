10 consejos para poder dormir en el avión sin correr riesgos

Sí es posible dormir en el avión, sólo tienes que seguir unos cuantos consejos

Dormir en el vuelo es más común de lo que parece y cómo no hacerlo si es muy cómodo, pero seguramente temes por lo que pueda pasar en el aire, como no despertar a tiempo, dormir sin descansar o que haya una turbulencia y no te enteres o que, por el contrario, te haga despertar terriblemente. Bien, si sigues estos sencillos consejos, ten por seguro que encontrarás la mejor manera de dormir en el aire.

1. Elige la ventana para poder recargarte en esa pared y no termines en el hombro de tu compañero de asiento.

2. Lleva un antifaz y una almohada de cuello. Dale comodidad a tu cuerpo sin que molestes a los otros.

3. Trata de que tu equipaje de mano sea muy pequeño para poder llevarlo contigo sin riesgos. Si puedes que sea un bolso o mariconera, mejor.

4. Si no quieres dormir mucho, toma un poco de café o alguna bebida dulce previo a tu vuelo. Igualmente, una vez arriba pide agua y algunos dulces. Así dormirás, pero no tanto como esperabas.

5. Si llevas una cobija te servirá para cubrir sus pertenencias y, claro, no pasar frío.

6. Lleva zapatos que se puedan quitar fácilmente porque, aunque te parezca de mal gusto, es una forma de relajarte más.

7. Escucha música que no te duerma, pero tampoco que te mantenga alerta, busca un equilibrio y ponte los audífonos.

8. Reclina tu asiento, pero sé cortés con la persona que va detrás de ti o de lo contrario aunque vayas muy cómodo podrías molestar a los demás.

9. Pon una alarma que te despierte previo al aterrizaje. Si tu vuelo dura 3 horas, ponla media hora antes de la hora estimada para que puedas despertar a gusto y así dormirás cerca de 2 horas.

10. Por el aire acondicionado a una temperatura que te haga sentir confortable.

¿Qué esperas para poner en práctica estos consejos?

También lee:

Cosas que tienes que saber antes de viajar a Europa

Cuál es la mejor manera de manejar tu presupuesto cuando viajas